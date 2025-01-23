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Ростех

Ростех разработал интерактивный интерфейс для операторов станков

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Ростех разработал интерактивный интерфейс для операторов станков
Ростех разработал интерактивный интерфейс для операторов станков.
Источник изображения: rostec.ru

Он повышает удобство работы, упрощает доступ к инженерным данным и ускоряет управление производством

Холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех разработал инновационный комплекс для цифровизации и оптимизации производственных процессов. Он повышает удобство работы, упрощает доступ к инженерным данным и ускоряет управление производством. Решение не имеет аналогов в России и странах СНГ.

Комплекс состоит из установленной на станок сенсорной панели, компьютера и собственного программного обеспечения. Он, в частности, позволяет работать с техдокументацией, визуализировать процесс обработки деталей, в том числе с помощью 3D-моделей. Есть возможность трансляции с видеокамеры внутри кабинетного ограждения станка. Таким образом оператор может сравнивать обработку детали с симуляцией на дисплее. Монитор комплекса также позволяет отображать эксплуатационные и ремонтные руководства. Разработка является альтернативой бумажной документации и отдельно стоящим терминалам.

«Цифровая трансформация производства позволяет оптимизировать многие технологические операции и повысить комфорт и удобство работы сотрудников. Новый продукт холдинга „СТАН“ сокращает время доступа к инженерным данным, снижает вероятность ошибок, повышает скорость управления. В настоящее время новое решение внедряется на предприятиях Госкорпорации и уже получило первые положительные отзывы от операторов станков, так как экономит их время и повышает информированность в рамках рабочего процесса», — отметил управляющий директор Госкорпорации Ростех по станкостроению и особым проектам Семен Якубов.

С помощью интерфейса «СТАНа» операторы станка могут получать подробную информацию об оборудовании, включая его технические характеристики, выводить на экран карты наладки станка. Также софт комплекса позволяет просматривать сменно-суточные задания и контролировать их выполнение в реальном времени в ERP-системе.

«Инновационный программный интерфейс зарегистрирован Роспатентом, и мы уже оснащаем станки этой системой. В ближайшее время планируем интегрировать интерфейс на весь наш модельный ряд. За счет удобного расположения комплекса прямо на станке, его интеграции с системами управления производством, операторы, инженеры и администраторы существенно сократят время на организационные процедуры, получат прямой доступ к документации и дополнительный визуальный контроль за изготовлением изделия», — отметил заместитель гендиректора по научно-техническому развитию и инновациям «СТАНа» Денис Чернявский.

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