Великий противоракетный щит Трампа. Как США будут защищаться от "Орешника"

Полковник Ходаренок связал создание «Железного купола» США с испытанием «Орешника»

США продолжают усиленно совершенствовать свою интегрированную противоракетную оборону. Президент США Дональд Трамп намерен создать противоракетный щит «Железный купол» для защиты своей страны. Как собираются защищаться Соединенные Штаты и сильно ли повлияло на планы Вашингтона в этой сфере испытание российского ракетного комплекса «Орешник» - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Можно не сомневаться, что во многом совершенствование национальной системы ПРО США вызвано первым боевым применением российского подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник», которое состоялось 21 ноября 2024 года. В тот день ракета «Орешник» в безъядерном оснащении поразила завод «Южмаш» в городе Днепропетровске. Скорее всего, запуск перспективного изделия был осуществлен с полигона «Капустин Яр». Дальность полета ракеты составила около 800-850 километров. Скорость боевых блоков превысила 10 махов.

Президент США Дональд Трамп на днях объявил, что поручит создать «Железный купол» для защиты США.

«Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита «Железный купол», который будет полностью произведен в США», - объявил глава Белого дома.

Но и до объявления этих стратегических инициатив Дональда Трампа усилия США по модернизации систем противоракетной обороны были существенно интенсифицированы. В 2025 году на ПРО в Соединенных Штатах предполагается выделить $28,4 млрд, в том числе $10,4 млрд непосредственно на Агентство по противоракетной обороне (Missile Defense Agency, MDA), $9,5 млрд на региональные и стратегические средства противоракетной обороны за рамками функций MDA и $8,5 млрд непосредственно на мероприятия по борьбе с боевыми блоками МБР.

Для справки - военный бюджет России в 2024 году составил $65,9 млрд, то есть чуть ли не половина военного бюджета РФ в США идет только на работы в сфере ПРО. И, вполне возможно, после заявлений Трампа о «великом противоракетном щите США» эти ассигнования будут существенно увеличены.

Фактор "Орешника"

Сразу скажем, чтобы ответить утвердительно на вопрос, способны ли имеющиеся на оснащении ВС США системы ПРО поразить «Орешник», американцам надо вначале создать гиперзвуковую ракету-мишень, примерно соответствующую ТТХ «Орешника», затем на полигонах провести целую серию учебных стрельб, приобрести опыт, накопить статистику, и только это позволит дать однозначный ответ - смогут или не смогут.

Пока сведений о подобного рода мероприятиях из США не поступало.

Теперь о системах ПРО, имеющихся на оснащении Вооруженных сил США.

В первую очередь надо назвать GMD (Ground-based Midcourse Defense - «наземная оборона от ракет на маршевом участке траектории») - комплекс стратегической противоракетной обороны США, введенный в строй в 2005 году. Он предназначен для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и их боевых частей в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли.

В наступившем году Агентство по противоракетной обороне США (MDA) продолжит испытания радиолокатора дальнего обнаружения на Аляске системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе (Long-Range Discrimination Radar, LRDR) с планируемой в ближайшее время передачей этой РЛС на оснащение Космических сил Соединенных Штатов (United States Space Force).

LRDR существенно увеличивает возможности системы противоракетной обороны (Missile Defense System, MDS) по распознаванию угроз, позволяя более эффективно использовать арсенал средств перехвата GMD.

Усовершенствования существующих региональных систем противоракетной обороны будут включать в себя дальнейшее улучшение характеристик системы ПРО морского базирования «Иджис» (Aegis) и развертывание противоракет типа SM-3 Block IIA.

Ракета SM-3 Block IIA. Источник: SM-3 Block IIA

Противоракета SM-3 Block IIA, предназначенная для поражения баллистических ракет средней дальности и межконтинентальных баллистических ракет, будет модернизирована с учетом повышения эффективности борьбы с более широким спектром угроз и возможности поражения баллистических целях на больших дальностях. В этой связи предусматривается прекращение финансирования закупок ракет SM-3 Block IB в пользу ракет SM-3 Block IIA и сосредоточение ресурсов на обороне в Индо-Тихоокеанском регионе.

Продолжится модернизация ПРК THAAD - подвижного противоракетного комплекса наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (Terminal High Altitude Area Defense) и дальнейшая интеграция батарей THAAD в системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной Сухопутных войск ВС США (Army's Integrated Air and Missile Defense Battle Command System, IBCS). Предусматривается финансирование закупок дополнительного количества противоракет для ПРК THAAD. По мнению американских экспертов, THAAD может перехватить ракету «Орешника». Но эти заявления практическими стрельбами по ракетам-мишеням не подтверждены.

Планируется создание всеракурсной (то есть 360 градусов) системы ПРО на острове Гуам, что предполагается сделать с помощью систем ВМС Aegis, ЗРС Patriot и ПРК THAAD.

Помимо MDA, министерство обороны США инвестирует более $9,5 млрд в региональную и стратегическую противоракетную оборону, включая инвестиции в СВ США в размере более $4 млрд на укрепление региональной противоракетной обороны. Выделение средств отражает приверженность минобороны США созданию интегрированной региональной системы противоракетной обороны, совместимой с системами, развернутыми партнерами США, для обороны развернутых группировок войск (сил), союзников и международных партнеров от баллистических ракет малой и средней дальности.

Это предполагает закупку 230 ракет PAC-3/MSE и поставку четырех батарей/дивизионов систем противовоздушной и противоракетной обороны нижнего уровня (Lower-Tier Air and Missile Defense System, LTAMDS) и четырех батарей/дивизионов маневренной противовоздушной обороны малой дальности (Maneuver Short Range Air Defense, M-SHORAD).

В качестве вывода можно сказать, что гипотетически поразить «Орешник» могут ПРК THAAD и GMD. Другим системам эта задача не по плечу. Но, повторим, практических стрельб по боевым гиперзвуковым блокам (ракетам-мишеням) еще не было.

Но усилия по поддержанию и модернизации парка вооружений ПРО были спланированы еще до заявлений Дональда Трампа о «великом противоракетном щите США». Так что пересмотр всех этих установок, скорее всего, неизбежен и причем в самое ближайшее время.

Базы ПРО за рубежом

Пентагон намерен продолжить усилия по поддержке и эксплуатации базы ПРО Aegis Ashore в Румынии и развертыванию второй базы в Польше в качестве неотъемлемой части архитектуры ПРО НАТО.

После завершения различного рода тестов Aegis Ashore Poland станет полностью интегрированным и испытанным элементом системы противоракетной обороны США и будет готова к эксплуатации под командованием и контролем НАТО.

Маловероятно, чтобы США демонтировали комплекс Aegis Ashore в румынском Девеселу. Источник: Inquam Photos/Adel Al-Haddad/REUTERS

Предстоит дальнейшее совершенствование архитектуры противоракетной обороны в целом, включая возможности по поражению стратегических крылатых ракет противника. При этом планируется использовать как возможности Агентства по противоракетной обороне США (MDA) по Объединенному тактическому интегрированному управлению огнем (Joint Tactical Integrated Fire Control, JTIFC), так и необходимую координацию усилий с Военно-воздушными силами США.

Продолжается финансирование в поддержку разработки и производства совместных с Израилем программ ПРО, включая финансирование Соединенными Штатами системы «Железный купол» (Iron Dome system) для поражения ракет малой дальности и реактивных снарядов, а также совместную разработку и производство систем ПРО «Праща Давида» (David's Sling Weapon System) и системы «Стрела-3» (Arrow-3 System).

Что касается «Железного купола», то идеи, положенные в основание этой системы, теперь будут масштабированы на всю территорию Соединенных Штатов. Речи о каком-либо копировании, разумеется, идти не может. Задачи в сфере ПРО, стоящие перед Израилем и США, отличаются кардинально.

Одно дело организовать ПРО территории Израиля от обрезков водопроводных труб ХАМАС с дальностью полета в несколько километров, и совершенно другое - от гиперзвуковых боевых блоков вероятных противников США.

Перспективные разработки

В этом году в США продолжится создание ракеты-перехватчика следующего поколения (Next Generation Interceptor, NGI) то есть разработка и испытания высокоэффективного и надежного стратегического перехватчика для противодействия баллистическим ракетам со стороны государств-изгоев получит новое ускорение.

Выделяемые средства на систему ПРО наземного базирования (Ground-Based Midcourse Defense, GMD) позволят в недалеком будущем развернуть парк ракет-перехватчиков наземного базирования (Ground-Based Interceptor, GBI) и NGI. Что касается увеличения возможностей противоракетной обороны США, то уже к концу этого десятилетия предполагается увеличение текущего парка до 64 противоракет (44 GBI и 20 NGI).

В США продолжается разработка прототипа гиперзвуковой системы планирующего перехвата (Glide Phase Intercept, GPI) для поставки на оснащение войск в 2034 году. Сказать что-либо конкретное об этой системе ввиду недостатка данных пока затруднительно.

Инвестиции Космических сил США в ближайшем будущем направлены на модернизацию и поддержание в рабочем состоянии систем предупреждения о ракетном нападении стратегического и тактического назначения и слежения за ракетами. Эти инвестиции включают в себя следующее поколение стационарных инфракрасных систем предупреждения о ракетном нападении, систем слежения за ракетами на низкой и средней околоземных орбитах, модернизированные радары раннего предупреждения и продление срока службы устаревающих систем раннего предупреждения.

Агентство космического развития США (Space Development Agency, SDA) намерено вкладываться в разработку и демонстрацию гиперзвукового уровня слежения. Продолжается сотрудничество с Космическими силами и Агентством космического развития в области космических датчиков для отслеживания данных о применении оружия и разработки прототипов гиперзвуковых и баллистических космических датчиков слежения (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor, HBTSS).

Во главу угла в США ставятся передовые инновационные технологии. Особое внимание при совершенствовании систем ПРО уделяется проведению всесторонней, высокоинтегрированной, сложной и экономически эффективной серии летных и наземных испытаний, тестам на кибербезопасность, моделированию, военным играм и учениям. В США полагают, что возможности по ПРО (MDS) должны быть достоверно продемонстрированы и подтверждены перед поставкой соответствующего вооружения заказчику.

Но все это было, что называется, до того. Обстановка в сфере перспективных разработок ПРО после заявления Дональда Трампа «о великом противоракетном щите США» могут быть существенно изменены и переработаны. Более того, это, без всякого преувеличения, кардинально новый курс в сфере национальной ПРО США.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок