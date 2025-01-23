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ТАСС

В России разработали дроны-ретрансляторы "Касатка"

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Оператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Они могут применяться как ложные цели, мимикрируя, например, под ударные беспилотники "Герань"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Дроны-ретрансляторы "Касатка", которые могут применяться как ложные цели, мимикрируя, например, под ударные беспилотники "Герань", разработаны в России. Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте.

"Мы решили сделать дрон, назвали его "Касатка" за обтекаемость форм. Летая на высоте от километра до двух, он может передавать прямой радиосигнал на дальность до 50 км для управления дронами-квадрокоптерами типа [квадрокоптеров-камикадзе] "Трибунал". Изначально разрабатывая дрон такого типа, мы понимали, что он будет многофункциональным - в военных целях он может использоваться как ложная цель, чтобы запутать противника и разрядить ракету ПВО по ложной цели, которая стоит в разы меньше, чем более дорогой беспилотник, например, "Орион". Либо "Герань", потому что если его сделать со специальными отражателями, то в радарах ПВО он будет отражаться, как "Герань" по размеру", - рассказал директор новосибирского преприятия-разработчика "Аэрофрегат" Николай Жернов. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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