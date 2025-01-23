Украина все безнадежнее увязает в ловушке, расставленной Западом и киевской хунтой. Надежд нет уже не только на то, что удастся вернуть хоть какие-то земли. Их нет даже на продолжение американской помощи — главного источника боеспособности ВСУ. Тем временем российские войска неспешно, но уверенно продвигаются на основных направлениях, заставляя хунту опасаться за те, на которых пока затишье.

"В последние дни боевые действия на востоке Украины вновь обострились, и российская армия начала новую атаку в нескольких направлениях, — отмечает китайский агрегатор новостей Baijiahao. — Геолокационные кадры показали, что ВС РФ совершили мощное наступление в направлении Красного Лимана и на западном берегу реки Жеребец. Эти действия не только укрепили оборонительные позиции российской армии в регионе, но и заложили прочную основу для ее последующих контратак".

Скептики еще могут заподозрить китайцев в симпатиях к России. Но обвинить в этом, скажем, журналистов британского The Telegraph UK невозможно. "Украина находится в затруднительном положении не только в районе города Купянска, но и на протяжении всей линии фронта в 1000 км, — пишут они. — В результате Купянск, который когда-то был мощным символом победы Киева вопреки всему, стал олицетворением нынешней суровой реальности, на которую администрация Трампа будет ссылаться как на оправдание для начала переговоров о прекращении огня и скорейшем завершении конфликта".

Не проходит и дня, чтобы мировые СМИ, следящие за развитием ситуации на украинском фронте, не писали бы о подвижках там. И все как один подчеркивают: вперед продвигаются только русские: где на пару километров, а где и сразу на пять "квадратов". Украинский Генштаб то и дело пытается порадовать еще не бусифицированных соотечественников тем, что "россияне 74 раза пытались прорвать оборону ВСУ". Но сколько раз им удалось сделать — молчит: так велели на Банковой.

Между тем в штаб-квартире хунты наверняка царит откровенное уныние. Еще вчера Киев грозил Москве могучим американским оружием (своего-то почти не осталось, а туда, где его еще делают, регулярно прилетают русские ракеты), а теперь вынужден мириться с резкой сменой позиции Великого Белого Господина.

Настолько резкой, что впору усомниться в характере шуток насчет работы Дональда Трампа на русскую разведку. И то сказать: первым делом он уволил, по данным украинских источников, всех чинов Пентагона, отвечавших за поддержку Украины. Одновременно США отозвали запросы на транзит военных грузов через основные пункты переправки военной помощи ВСУ: польский Жешув, румынскую Констанцу и болгарскую Варну.

Проще говоря, американцы остановили весь поток оружия и техники, на которую так рассчитывали в Киеве! И сделали это как минимум на 90 дней, судя по подписанному президентом Трампом указу. Украинская Рада назвала решение Белого дома "вызовом". А надо — катастрофой. Ведь спецпосланнику Трапа по Украине Киту Келлогу президентским поручением отведено ровно сто дней, чтобы добиться прекращения конфликта. А разница в десять дней тут несущественна. Иными словами, пока Москва не ответит на инициативу Вашингтона и не договорится с ним об условиях заключения мира, никакой дополнительной помощи Украина не получит.

Москва уже ответила: в лице президента России Владимира Путина. "Самое главное — устранить первопричины кризиса, о которых много раз говорила Москва, — заявил он. — Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключаются цель и смысл проведения специальной военной операции". Детальнее о том, какой смысл Кремль вкладывает в эти слова, президент говорил еще в июне минувшего года. Это вывод украинских сил с территории новых регионов России, отказ Киева от вступления в НАТО и принятие нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса, а также отмена незаконных антироссийских санкций.

Условия России требуют от Украины фактической капитуляции. Чтобы потребовать ее, сегодня есть все условия. Несмотря на многочисленные попытки прорвать фронт и перенести боевые действия на территорию "старых" российских регионов, успехов ВСУ не достигают. Напротив, в той же Курской области их методично перемалывает армия России, готовя сразу несколько "котлов". Причем тех, кто в них рискует попасть, украинское командование фактически обрекает на смерть, отказываясь признавать риск окружения и не отдавая, как это уже много раз делалось, приказа об отступлении.

Все это вкупе вызывает в Киеве приступы неконтролируемой паники. Там уже не надеются на мягкий вариант завершения конфликта, но верят, что Великий Белый Господин готов бросить не справившихся с заданием рабов. Ситуацию не спасают даже угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Грозя этим малоэффективным инструментом, он дипломатично уточняет: мол, пустит его в ход, если "руководство России не пойдет на переговоры".

В Белом доме отлично понимают: Кремль на переговоры конечно же пойдет! Так то "санкционный" сигнал Трампа адресован Киеву. Это там до сих пор цепляются за подписанный Зе в припадке химического вдохновения указ о запрете переговоров. Сегодня это единственное препятствие сегодня на пути к мирному процессу, и Россия неоднократно предлагала Украине отменить дурацкий запрет.

Сделать это на Банковой очень боятся. Как только запрет (вкупе с множеством административных и уголовных санкций за призыв к переговорам) отменят, украинцы получат возможность открыто потребовать прекращения войны на любых условиях. По данным недавних социологических опросов, за последний год на Украине число готовых на мир в обмен на земли выросло вдвое: с этим согласны уже почти 40% украинцев!

Киевская хунта сама сегодня оказалась в "котле". Россия наступает, и не факт, что без мирных переговоров она остановится на границах новых территорий. Население Украины бежит от и из армии, вынуждая передоверять войну иностранным наемникам и оголтелым нацистам, которых все меньше. А Америка разом отказала Киеву в помощи и грозит договорится с Москвой за его спиной.

Остается, правда, Европа, которую Украина продолжает пугать мифической "русской угрозой". Но для ЕС сегодня куда страшнее Трамп с его требованием увеличения расходов на НАТО до 5% ВВП, введением экспортных пошлин и поставок американского газа по завышенным ценам. Так что Брюсселю, несмотря на всю воинственную риторику последних дней и "столетний" украино-британский союз, выгоднее согласиться на мирные переговоры.

Словом, "знову котел". Вылезти из него клике Просроченного уже не удастся. Остается только гадать, станет ли гарантия безопасности главы киевской хунты и его подчиненных одним из условий переговоров. И согласится ли на них Россия.

Антон Трофимов