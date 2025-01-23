Морской узел: обеспечение российских кораблей в Сирии под угрозой

Порт в Тартусе потерян, но пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ продолжает действовать

Власти Сирийской Арабской Республики расторгли соглашение об управлении морским портом Тартус с российской компанией «Стройтрансгаз». При этом соглашение о пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ, заключенное в 2017 году между правительствами двух стран, продолжает действовать. По информации источников «Известий», знакомых с ситуацией, речь о полном уходе из Тартуса пока не ведется. Однако эксперты называют произошедшее «тревожным звонком». О перспективах нашего присутствия и возможных вариантах обеспечения нашего флота в Средиземном море — в материале «Известий».

Важный пункт в Средиземном море

Новые власти Сирии расторгли соглашение об управлении морским портом Тартус с российской компанией «Стройтрансгаз», заключенное в 2019 году. Об этом сообщил директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди.

— Соглашение об инвестициях в порт Тартус с российской компанией было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства, — заявил он.

Фото: ТАСС/Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

Портом в Тартусе российская сторона пользовалась, опираясь на два документа.

Расторгнутый инвестиционный контракт с российской компанией «Стройтрансгаз» был заключен в 2019 году на срок 49 лет. В частности, согласно ему, предполагалось, что в течение четырех лет российская сторона вложит в порт 500 млн долларов.

По-прежнему продолжает действовать соглашение между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ в районе порта Тартус и захода военных кораблей России в территориальное море, внутренние воды и порты арабской республики от 18 января 2017 года.

По словам министра обороны сирийского правительства Мурхафа Абу Касра, в настоящее время ведутся переговоры о будущем российских военных баз на сирийской территории, окончательное решение этого вопроса пока не найдено.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey Источник изображения: iz.ru

Расторжение договора об аренде порта — неприятный и тревожный звонок для нас, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Это соглашение касается коммерческого использования порта, его развития, но не нашего пункта МТО, — отметил Василий Дандыкин. — Тем не менее, это неприятный для нас сценарий развития событий. У нас остаются интересы в Средиземноморском регионе и на Ближнем Востоке. Наши базы в Сирии занимали ключевые точки. Конечно, в Тартусе у нас не полноценная военно-морская база, а пункт базирования. Тем не менее, там причалы, где стояли наши корабли и подводные лодки, действующие в Средиземном море. Они проходили там некоторые виды ремонтов. Там можно пополнить запасы пресной воды и ГСМ, чтобы не везти издалека. Конечно, их можно закупать в Алжире, например, но на решение этой проблемы требуется время.

Если мы потеряем базу в Тартусе, то кораблям ВМФ РФ будет негде бункероваться и ремонтироваться в Средиземном море, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин. Он напомнил, что сейчас Турция перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы, поэтому и вернуться или зайти для того же ремонта в Черное море нашим кораблям нельзя.

Вид на пролив Босфор Источник изображения: Фото: TASS/ABACA/Xinhua

Никому не нравится, что мы присутствуем в Средиземном море, и в первую очередь — американцам и израильтянам, отметил Виктор Литовкин.

— На Сирию сейчас давят, поэтому есть вероятность того, что мы потеряем базу в Тартусе, — рассказал он. — Но пока был расторгнут договор только по порту. А порт и база — это разные понятия. И наше руководство зная о такой возможности развития событий, думаю, сейчас ищет замену этим базам. Но где они будут находиться — большой вопрос. Твердой уверенности, что мы сможем расположиться в Ливии, Алжире или Египте нет. В частности, мы когда-то договорились о базе в Эритрее, но в последний момент пришла новая власть и отказала нам.

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов рассказал «Известиям», что вариант с размещением базы в Ливии представляется непростым из-за фактического двоевластия в стране.

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Если мы говорим про официальные базы, а не про серую схему размещения флота, то тут все не так просто. Если РФ хочет официального соглашения, то оно должно заключаться и с правительством в Триполи, и с Палатой представителей на востоке страны. Просто заключить договор о создании базы с маршалом Хафтаром (главой Ливийской национальной армии — Ред.), являющимся влиятельным лицом на востоке страны, не получится, — рассказал «Известиям» Кирилл Семенов.

Тем более у России действует посольство на западе страны в Триполи и РФ официально признает, находящиеся там правительство, добавил эксперт.

Кроме того, он напомнил, что вопрос базы в Судане тоже остается в подвешенном состоянии, поскольку в стране продолжается война.

Визит сухогрузов

Российские сухогрузы «Спарта» и «Спарта II» пришли к Тартусу в первой декаде января, но все это время их не пускали в порт сирийские власти — суда находились на внешнем рейде.

Сухогруз «Спарта» Источник изображения: Фото: пресс-служба «Оборонлогистики»

По данным сайта MarineTraffic в настоящее время сухогрузы ошвартованы в порту Тартуса, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Спарта» и «Спарта II» принадлежат компании «Оборонлогистика», отметил он.

— Не секрет, что она связана с Минобороны РФ, — рассказал эксперт. — Ее суда используются для обеспечения транспортных нужд военного ведомства. Появление их в Тартусе может говорить о том, что мы вывозим определенные грузы — что-то из военного или другого имущества, которое находилось на российских базах в Сирии. За годы нашего присутствия там накопилось много военного имущества.

Оба сухогруза — это многофункциональные судна с горизонтальным и вертикальным способами погрузки и выгрузки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Длина сухогруза «Спарта» — 126,84 м. Он может развивать скорость до 15,9 узлов и способен перевозить до 641 двадцатифутовых или 316 сорокафутовых контейнеров. На палубе можно разместить до 35 автопоездов.

Судно «Спарта II» предназначено для перевозки накатной техники, прицепов и полуприцепов, транспортировки грузов в контейнерах. Имеет два нижних трюма, палубу твиндека и одну открытую верхнюю.

В грузовых помещениях судна можно перевозить до 213 сорокафутовых или 783 двадцатифутовых груженых контейнеров. Кроме того, судно может перевозить до 20 единиц стандартных автопоездов длиной до 17 метров.

Владимир Матвеев

Богдан Степовой

Альберт Калашян