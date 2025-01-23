ВСУ «сжигают» стволы 155-мм гаубиц M777 быстрее, чем США их производят

Источник изображения: topwar.ru

Западная военная техника, поставляемая Украине, оказалась весьма ненадежной и даже капризной в условиях интенсивного боевого применения. В частности, ВСУ буквально сжигают стволы американских буксируемых 155-мм гаубиц M777, в народе известных под названием «три топора».

Причем выход из строя стволов данных орудий происходит быстрее, чем Соединенные Штаты успевают их заменить, пишет онлайн-издание военно-политической тематики The War Zone (TWZ). Проблема в том, что сейчас американцы производят не более тридцати стволов ежемесячно на единственном предприятии Watervliet Arsenal (WVA). К этому еще следует добавить и то, что их доставка на Украину через океан, а затем по Европе занимает продолжительное время.

В этой связи Пентагон уже подал запрос в Конгресс на финансирование расширения производства стволов для М777.

Требуются средства для второго источника стволов 155-мм пушек для поддержки Украины. Включает закупки, заводские усовершенствования, производственное оборудование и инструменты в рамках прямой поддержки поставок пополнения в Украину

— говорится в запросе Минобороны США в Конгресс.

Обсуждение необходимости увеличения количества производства стволов для гаубиц M777 было включено в недавно опубликованный бюджетный документ Пентагона от 17 декабря 2024 года, в котором подробно описываются несколько так называемых действий по перепрограммированию, связанных с военной помощью США Украине. По закону Вооружённые силы США должны получать одобрение Конгресса на перераспределение финансирования из одной части бюджета в другую. В документе о перераспределении средств указано, что 161 миллион долларов был выделен армии на эти цели из специального фонда Пентагона.

Неизвестно, сколько именно M777 находится на вооружении Украины на сегодняшний день. Есть визуальная документация о том, что почти 100 M777 были повреждены или уничтожены в результате российских атак, но это может не отражать общую картину. Некоторые повреждённые гаубицы могли быть восстановлены и снова введены в эксплуатацию.

При этом автор статьи в TWZ задается резонным вопросом: как армия США намеревается участвовать напрямую в других, более масштабных военных конфликтах, например, с Китаем, если не может обеспечить замену стволов гаубиц М777 для ВСУ? Если производственных мощностей США для выпуска таких вещей, как сменные стволы для M777, недостаточно для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины, то трудно представить, как они смогут удовлетворить гораздо более высокие потребности американских Вооружённых сил во время крупного конфликта.

Источник изображения: topwar.ru

Считавшийся неуязвимым британский танк «Челленджер» где-то в украинских степях