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В России объяснили уникальность дрона «Буря-10»

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Управление БПЛА
Управление БПЛА.
Источник изображения: Евгений Биятов / РИА Новости

Альхеев: БПЛА «Буря-10» может садиться на палубу корабля

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа «Буря-10» способен взлетать вертикально и садиться на движущиеся корабли. Уникальность дрона объяснил заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев в беседе с изданием «Номер один».

«Уникальное его преимущество в том, что "Буря" умеет взлетать и приземляться строго вертикально. Это оказалось незаменимым преимуществом для работы на флоте. Это на сегодня единственный аппарат, который может взлетать и садиться на палубу движущихся кораблей», — сказал зампред.

Альхеев отметил, что комплекс «Буря-10» уже используют на Балтийском и Черноморском флотах России. В его состав входит дрон-разведчик, три грузовых беспилотника и пункт управления на автомобильном шасси. Аппарат способен нести до шести килограммов груза. БПЛА с дневной и ночной камерами может провести в воздухе шесть часов.

В сентябре 2024 года представитель Научно-производственной компании «Беркут» сообщил, что в Бурятии создали дрон-носитель «Буря-20», вычисляющий цели машинным зрением и атакующий их FPV-беспилотниками на расстоянии более 70 километров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-47
Проекты
БПЛА
ЧФ
1 комментарий
№1
23.01.2025 04:47
То что нужно для патрулирования и обнаружения морских беспилотников и т.д.. Главное чтобы на кораблях появилась такая служба 24/7.
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