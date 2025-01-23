Спецпредставителю Трампа по Украине предстоит трудный путь к мирному соглашению (The Wall Street Journal, США)

Советник вице-президента Майка Пенса по национальной безопасности Кит Келлог выступает во время брифинга для прессы в Белом доме в Вашингтоне, 22 сентября 2020 года.

WSJ: в Москве не считают спецпредставителя Трампа Келлога достойным доверия

Почти никто не верит, что спецпредставителю Трампа Келлогу удастся в обозримом будущем прекратить конфликт на Украине, пишет The Wall Street Journal. Этот отставной генерал никогда не был дипломатом, еще важнее то, что в Москве ему явно не доверяют.

Алан Каллисон

У генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога есть план прекращения военных действий, но контролировать переговоры будет президент.

Президент Трамп поручил генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу остановить вооруженный конфликт на Украине за сто дней. Почти никто не верит, что ему удастся это сделать — особенно русские.

Они заявляют, что, скорее всего, назначение Келлога специальным представителем по Украине в суматохе других выдвижений — это пробный шаг к началу мирных переговоров, которые Трамп намерен контролировать лично. Но договариваться с российским президентом Владимиром Путиным будет гораздо труднее, чем думал Трамп, давая предвыборные обещания. Тогда он заявил, что прекратит конфликт еще до вступления в должность.

Этого не произошло, и в день инаугурации Трампа Путин подал сигнал о том, что он не торопится заканчивать военные действия на Украине. Целью предстоящих переговоров "должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе", — сказал Путин в видеообращении, опубликованном Кремлем.

Трамп в ответ раскритиковал российскую военную операцию, заявив, что Путин "разрушает Россию, отказываясь от сделки". Отвечая во вторник на вопрос репортера, станет ли он вводить новые санкции против России, если Путин откажется от переговоров, Трамп сказал: "Вполне возможно".

В качестве представителя Трампа Келлог будет давать ему рекомендации по переговорам. Но непонятно, нужны ли вообще Трампу советы. Джон Болтон, часто споривший с Трампом в свою бытность советником по национальной безопасности в 2018 и 2019 годах, рассказал, как Трамп однажды заявил, что Келлог нравится ему по той причине, что он "никогда не высказывает свое мнение, если я его об этом не попрошу".

В 2015 году Келлог назвал себя стойким сторонником Трампа. По его словам, он заслужил расположение Трампа, когда вышел на него и предложил свои услуги в качестве бесплатного советника. Он четыре года работал в Белом доме Трампа в Совете национальной безопасности. По словам коллег, Келлог постоянно присутствовал в Овальном кабинете, часто слушал разговоры, но очень редко сам принимал в них участие.

Как и многие другие спецпредставители Трампа, он получил этот пост, несмотря на отсутствие соответствующего опыта и знаний. Военное прошлое Келлога может оказаться важным фактором для президента, поскольку сейчас он оценивает последствия прекращения и продолжения помощи Украине, говорят бывшие коллеги генерала.

Но Келлог никогда не был дипломатом, и судя по его опыту работы в Белом доме, он не будет участвовать в реальных переговорах с Россией, считают его бывшие коллеги.

"Трампу нравится его компания, он видит в нем беззаветно преданного человека, но Келлог никогда не оказывал сколь-либо значимое политическое влияние, — сказал один бывший сотрудник Совета национальной безопасности, работавший с ним в администрации Трампа. — Он определенно не станет предлагать ничего такого, что расходится с точкой зрения Трампа".

Келлог — ветеран вьетнамской эпохи, имеющий немало наград. В армии он прошел путь до генерал-лейтенанта. В последнее время он поддерживает идею о том, что Украина сможет добиться успехов в боевых действиях с Россией с помощью США. Он хвалил администрацию Байдена за решение передать Киеву больше мощного оружия, заявив, что это даст в руки Трампу рычаги давления на предстоящих переговорах. Он предположил, что дополнительные поставки вооружений на Украину можно будет использовать в качестве дубины для принуждения Москвы к переговорам.

Россия между тем не проявляет интереса к контактам с Келлогом. Кремль предположил, что взаимная симпатия между Трампом и Путиным может привести к улучшению отношений с США при президенте Трампе. Но Москва также высказала мнение, что Трамп может попасть под чары грозного глубинного государства, которое он в ходе предвыборной кампании обещал искоренить.

Трамп и Путин заявляют, что лично не разговаривали уже много месяцев, однако обещают сделать это в скором времени.

Болтон опасается, что Трамп на предстоящих переговорах вынудит Киев пойти на губительные уступки Москве. "Причина, как мне кажется, в том, что Путин знает, как переиграть Трампа", — сказал он. А Келлог вряд ли поставит преграду путинскому влиянию. "Он просто будет делать то, что ему скажет Трамп, — заявил Болтон. — Он может некоторое время протестовать, но Трамп остановил свой выбор на Келлоге не за независимые суждения".

Как рассказывают бывшие коллеги, Келлога назначили спецпредставителем по Украине из-за предложенного мирного плана, в разработке которого он участвовал в прошлом году. В нем много критики в адрес администрации Байдена, которую авторы обвинили в медлительности при поставках военной помощи и в провоцировании Москвы обещаниями принять Украину в Североатлантический альянс.

В этом плане, опубликованном аналитическим Институтом политики "Америка прежде всего", который стоит на позициях Трампа, изложен призыв к прекращению огня и урегулированию путем переговоров. В нем есть и угрозы, и стимулы, имеющие целью усадить русских и украинцев за стол переговоров.

В качестве уступки России авторы плана рекомендуют НАТО отложить принятие Украины в члены альянса, а также предлагают пообещать Москве отмену некоторых санкций в обмен на подписание мирного соглашения. А Киеву они грозят прекращением военной помощи в том случае, если украинское правительство откажется участвовать в мирных переговорах.

Кремлевские официальные лица высмеяли эту дорожную карту, назвав ее бесперспективной. А таблоид "Комсомольская правда" назвал этот план комбинацией кнутов и пряников, которые не очень-то пугают российскую сторону и не сильно ее привлекают. Газета также обрушилась с критикой на Келлога, назвав его реликтом холодной войны и американского военно-промышленного комплекса. "Он плоть от плоти Пентагона. Плоть от плоти республиканцев. И очень любит деньги", — писало это издание.

Российские комментаторы предположили, что преданность Келлога Украине и враждебное отношение к России — это семейное. Его дочь Меган Моббс — в прошлом офицер армии США, а сейчас — председатель неправительственной организации, которая отправляет гуманитарную помощь на Украину из логистического хаба в Румынии.

Российское государственное информационное агентство ТАСС отметило, что эта организация Weatherman Foundation занималась возвращением на родину тел убитых на Украине американских добровольцев, а один раз организовала визит Келлога на Украину, после которого он "призвал в Сенате к "скорейшей смертоносной помощи" Киеву. То есть никакой непредвзятостью там заведомо и не пахнет".

Политолог и военный эксперт Сет Джонс, работающий в Центре стратегических и международных исследований, назвал Келлога серьезным мыслителем, чье присутствие в окружении Трампа должно придать веса тем решениям, которые Белый дом будет принимать по Украине. Однако он отметил, что нападки Кремля персонально на Келлога и составленный им план не предвещают ничего хорошего будущей сделке.

"Переговоры еще не начались, а они уже начали преследовать главных американских участников переговорного процесса, — сказал Джонс. — Это не благоприятствует ни переговорам, ни даже прекращению огня".