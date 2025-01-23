Мирное соглашение Трампа по Украине поможет России перегруппироваться, считает британский генерал (The Times, Великобритания)

Британские солдаты во время военного парада в честь Дня Независимости в Киеве.

Times: британские военные опасаются, что соглашение по Украине усилит Россию

Британские генералы опасаются, что возможное мирное соглашение по Украине позволит России быстро нарастить силы и стать реальной угрозой для Запада, пишет The Times. Вывод они делают вполне ожидаемый: нужно срочно дать военным стран НАТО как можно больше денег и оружия.

Лариса Браун (Larisa Brown)

Обещание Дональда Трампа выступить посредником в заключении мирного соглашения между Украиной и Россией позволит Москве восстановить силы и объединиться с "новой осью агрессоров", считает высокопоставленный командир британской армии.

Командующий полевой армией генерал-лейтенант Майк Элвисс предупредил, что после прекращения боевых действий начнется ускоренное восстановление бронетанковых сил, поскольку страны будут готовиться к следующему конфликту.

Выступая на Международной конференции по бронетехнике в Фарнборо, Элвисс сказал: "Несомненно, после прекращения боевых действий на Украине России восстановит силы и вступит в сговор с новой осью агрессоров. Произойдет ускоренный разворот и восстановление обычных средств сдерживания в эпоху стратегического противостояния". Элвисс пояснил, что под "обычными средствами сдерживания" он подразумевает бронетанковые силы.

По мнению военных, Китай, Иран и Северная Корея являются частью "оси агрессоров", которые вместе с Россией стремятся дестабилизировать Запад.

Высокопоставленные военные в министерстве обороны считают, что как только Трамп заключит мирное соглашение, между Россией и Западом начнется гонка по подготовке армий к следующему конфликту.

По словам генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса, командующего Корпусом сил быстрого реагирования НАТО, представляющего основной вклад британской армии в альянс, Россия в следующий раз будет "намного сильнее", поскольку ее вооруженные силы постоянно участвуют в боевых действиях.

Он добавил, что Великобритании следует быть осторожнее и не предполагать, что Россия будет воевать с "тем же уровнем мастерства", который она продемонстрировала в 2022 году, когда ей не удалось одолеть Украину.

Заместитель начальника штаба США по оперативным вопросам и разведке в европейской штаб-квартире НАТО генерал-майор Мэтью ван Вагенен заявил, что, по его мнению, Россия быстро восстанавливает силы и вернется к уровню военного потенциала, существовавшему до 2022 года, "быстрее, чем мы думаем".

Он предупредил, что из-за финансовой помощи Украине и недофинансирования в течение последних 35 лет у НАТО не хватает бронетехники, и что странам необходимо наращивать производство, готовясь к будущему конфликту. Отвечая на вопрос о том, насколько велика нехватка бронетехники у альянса, он сказал, что дефицит "велик".

По имеющимся данным, только британской армии не хватает сотен машин, чтобы выполнить обязательство перед НАТО по предоставлению двух дивизий для ведения боевых действий в составе альянса. Нехватка касается бронетехники и так называемых вспомогательных машин, таких как военные автомобили Land Rover и бензовозы, используемые для снабжения войск.

Генерал-лейтенант Дэвид Истман сообщил участникам конференции, что в настоящее время реализуется ряд программ по модернизации армейского парка с заменой Land Rover и других устаревших машин.

По словам министра по военным закупкам Марии Игл, в настоящее время 5 миллиардов фунтов стерлингов инвестируется в оснащение армии и закупку 623 современных бронемашин Boxer, а также 148 танков Challenger 3, которые должны поступить на вооружение к концу 2030 года.

Трамп намерен положить конец конфликту на Украине в течение первых ста дней после вступления в должность. Однако союзники по НАТО обеспокоены тем, что Киев не находится в достаточно сильной позиции для начала переговоров. Скорее всего, переговоры дадут преимущество президенту Путину и приведут к уступкам со стороны Украины значительных частей ее территории.

Ожидается, что в ближайшее время Трамп встретится с Путиным. Выступая после инаугурации, Трамп сказал: "Он должен заключить сделку... Я думаю, что у России будут серьезные проблемы".

Европейские дипломаты полагают, что Путину нельзя доверять в вопросе заключения справедливого соглашения, и что любой мирный договор позволит России восстановить свою армию, чтобы снова попытаться захватить Украину и, возможно, направиться дальше на запад.

Глава Генштаба британской армии генерал Роланд Уокер в июле прошлого года предупредил, что Британия должна быть готова к войне через три года.

Он сказал, что у армии "достаточно времени", чтобы подготовиться и избежать конфликта. Согласно планам Уокера по модернизации вооруженных сил, численность которых в этом году, как ожидается, снизится ниже уровня 70 000 человек, он хочет, чтобы британская армия могла нанести поражение противнику, в три раза превосходящему ее по численности.