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РМРС одобрил производство подводных роботов, разработанных "Рубином"

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Российский морской регистр судоходства (РМРС) одобрил техническую документацию разработанных ЦКБ МТ "Рубин" автономного необитаемого подводного аппарата "Амулет-С" и телеуправляемого аппарата "Талисман-С" (буква С означает "серийный"). Как отметили в пресс-службе конструкторского бюро, "Рубин" – первое предприятие, чья техническая документация проектов аппаратов одобрена Регистром на соответствие новым правилам.

Российский морской регистр разработал эти правила при участии КБ Объединенной судостроительной корпорации: "Рубина" и Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит".

АНПА "Амулет" производства ЦКБ МТ "Рубин"

Mil.Press FlotProm, Валерий Бутымов


Регистр также освидетельствовал производство "Рубина", поскольку бюро не только проектирует морские роботы, но и строит их, а также проводит их испытания.

"ЦКБ МТ "Рубин" создает подводные роботизированные комплексы в полностью цифровой среде, что ускоряет проведение расчетов, сокращает сроки разработки, позволяет свести практически до нуля брак при изготовлении и сборке компонентов аппарата", – отметили в пресс-службе бюро.

Малые аппараты "Амулет-С" и "Талисман-С" созданы для поисковых и осмотровых работ на глубинах до 70 и 50 метров соответственно. Их отличают компактность и небольшой вес. Аппараты просты в использовании, могут применяться с любых плавсредств и с берега, действуют до 4–6 часов. "Амулет-С" имеет модульную архитектуру, позволяющую установить дополнительное оборудование по желанию заказчика.

В 2021 году прототипы "Амулета-С" и "Талисмана-С" прошли испытания в Арктике, одном из ключевых регионов для применения роботизированных систем. Они выдержали перепады температуры более чем в 40 градусов. Под ледяным покровом и в условиях мелкобитого льда малые аппараты отработали поиск подводных предметов, полыней, картографирование.

Получив одобрение Регистра на техническую документацию и производство, "Рубин" подтвердил свою готовность к серийному строительству этих малых роботов.

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Страны
Россия
Продукция
Талисман
Компании
Малахит С-ПМБМ
ОСК
Проекты
Арктика
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