Politico: в Киеве надеются, что Трамп твердо встанет на сторону Украины

Следующие недели будут иметь решающее значение для Киева, пишет Politico. Зеленский отчаянно льстит Трампу в надежде, что тот в итоге твердо встанет на сторону Украины.

Зоя Шефталович (Zoya Sheftalovich)

Давос, Швейцария — Всего несколько месяцев назад Киев был в ужасе от перспективы, что второе президентство Дональда Трампа вынудит Украину капитулировать перед Владимиром Путиным. Сегодня же он, наоборот, возлагает на Трампа надежды и рассчитывает, что тот, наконец, положит конец трехлетней бойне.

Прибыв на этой неделе в Давос на ежегодный Всемирный экономический форум, украинцы и их сторонники видят в недавно вступившем в должность президенте США человека, который может как усадить Путина за стол переговоров, так и предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность сохранить лицо.

“Это неподдельный оптимизм, — сказал журналу Politico Курт Волкер, на первом сроке Трампа занимавший пост спецпредставителя США по Украине. — 2024 год показался мне годом ожидания. У нас были выборы, но были и отвлекающие факторы: администрация Байдена сначала говорила “нет”, а потом “да”… При этом 2025 год кажется годом действий. Наконец-то мы движемся вперед”.

Никаких иллюзий Киев не питает: главное препятствие к миру — хозяин не Белого дома, а Кремля. Но, после преемственности эпохи Байдена и непредсказуемости Трампа, украинцы, похоже, готовы к любому исходу этой дикой гонки.

Сам Зеленский признал, что Трамп сможет наконец усадить Москву и Киев за стол переговоров. “Трамп — предприниматель. Он знает, как оказывать давление”, — сказал Зеленский журналистам во вторник после пламенной речи в Давосе, добавив, что он “возлагает надежды” на новую администрацию.

“Сейчас нам нужна определенность”, — сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко (его компания — крупнейший частный инвестор в энергетической отрасли Украины). — И я считаю, что администрация Трампа как раз может привнести больше определенности. Определенно, эта уверенность не должна ставить под угрозу справедливый мир на Украине. Но это в любом случае должен быть год действий”.

В чем же проблема? Эти самые “действия” могут оказаться весьма неприятными.

Зеленского могут вынудить пойти на уступки, еще недавно казавшиеся немыслимыми — по всей видимости, ему придется смириться с тем, что Украина не сможет вернуться к прежним границам (хотя он никогда не признает утраченные земли российской территорией), а ее заявка на вступление в НАТО обречена на провал. Это явствует как из высказываний самого президента в Давосе, так и из уст его земляков, приехавших туда, чтобы в очередной раз привлечь внимание общественности к бушующему у них на родине конфликту (и заключить сделки).

Однако в разговоре с "Политико" из Украинского дома на главной набережной Давоса в кулуарах вечеринки по случаю инаугурации Трампа в понедельник вечером президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов ждал предстоящей эпохи с мрачным нетерпением.

“Все может закончиться совсем не хорошо — но будет всяко намного лучше, чем при Байдене, — так Милованов, бывший украинский министр, оценил судьбу своей страны при Трампе. — Байден подходил к конфликту как к кризису — думал, что если продержаться достаточно долго, то буря утихнет сама собой. Но она не утихает. Трамп придерживается той точки зрения, что мы должны ее остановить. Как — его не волнует”.

Зеленский в роли “заклинателя” Трампа

Непредсказуемость Трампа и его склонность к жесткой риторике могут придать Зеленскому необходимый импульс, чтобы заставить измученных украинцев поддержать мирное соглашение, которое признáет реальность на местах: у Киева попросту нет людских ресурсов, чтобы вернуть оккупированный Крым или восточный Донбасс.

Но если Зеленский верно разыграет свои карты, Путина самого может ждать расплата.

Инфляция в России вышла из-под контроля, процентные ставки искусственно заморожены на и без того заоблачном уровне в 21%, наблюдается острая нехватка рабочей силы, а армия несет огромные потери. “Так долго продолжаться не может”, — заметил бывший спецпредставитель Трампа по Украине Курт Волкер.

Явно апеллируя к низменным позывам Трампа (и его риторике), Зеленский обрушился на Европу с критикой в своей речи в Давосе во вторник, посетовав на ее вялые расходы на оборону, поддержав предложенный Трампом пятипроцентный норматив по расходам на оборону для членов НАТО и раскритиковав Европейский союз за то, что “правила для него важнее свободы”.

“Трамп сказал мне, что сделает все, чтобы положить конец конфликту в этом году. И я ответил: “Мы — ваши партнеры”, — сказал Зеленский.

“Президент Зеленский разыграл все превосходно, — заметил Волкер. — Поддержав требования президента Трамп, он четко дал понять, что проблема не в Киеве, а в Путине”.

Следующие недели будут иметь решающее значение как для Киева, так и для Москвы.

“Думаю, Трамп позвонит Путину и велит ему прекратить боевые действия. Думаю, Путин не согласится… И тогда, как мне кажется, команда Трампа поймет, что им нужно продемонстрировать силу. Проявить больше решимости. И выложить все карты на стол”, — сказал Волкер.

Это может означать более жесткие санкции, существенное увеличение экспорта энергоносителей из США, чтобы сократить военный бюджет Путина, и дальнейшую военную поддержку Украины. “Не обязательно из казны и за счет налогоплательщиков — есть разные способы добиться этого, например, программа ленд-лиза, а также изъятие хранящихся в Европе российских активов на 300 миллиардов евро для закупки американской военной техники, — сказал Волкер. — Это вышлет Путину сигнал: лучше не станет”.

Два “пузыря” Украины

Глава Центра глобальных правительственных технологий в Киеве Зоя Литвин сказала, что мнение украинцев о Трампе разделилось между двумя “пузырями”. В первом восхваляют западные ценности, поддерживают Демократическую партию США и “боятся Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса”.

“Люди из второго “пузыря” говорят, что мы уже видели все, что мог сделать Байден, и его уровень поддержки оказался недостаточным. У Трампа, по крайней мере, достаточно власти, чтобы обеспечить стабилизацию”, — добавила Литвин.

Основатель проекта “Свобода Украины” Стивен Мур, ранее проведший семь лет на Капитолийском холме, в основном в качестве начальника штаба бывшего главного заместителя парламентского распорядителя Республиканской партии Питера Роскама, сказал: “Украинцы не знают, что будет делать Трамп. Зато знают, что уже сделал Байден”.

“Администрация Байдена тянула резину и задерживала поставки оружия… Что-то нужно менять”, — добавил он.

“Некоторый оптимизм есть”, — сказал Мур, который сейчас живет на Украине и информирует членов Конгресса о зверствах, которые чинят путинские войска на оккупированной Украине (а информацию об этих "зверствах" регулярно поставляют ему украинские спецслужбы, поднаторевшие на терактах и убийствах мирных жителей в России. – Прим. ИноСМИ).

“Украинцы, с которыми я общаюсь, считают Трампа сильным лидером, тогда как Байден в некоторые дни не мог связать и двух слов”, — заключил он.