Перемирие корейского образца на Украине? (Asia Times, Гонконг)

AT: перемирие корейского образца на Украине не соответствует целям России

Трамп может предложить перемирие, чтобы остановить боевые действия, но русские наверняка потребуют значительно большего, уверен автор статьи в AT. Соглашение корейского образца вряд ли сработает. Россия добивается не перемирия, а всеобъемлющего соглашения с США и НАТО.

Стивен Брайен (Stephen Bryen)

27 июля 1953 года в Пханмунджоме, ныне в Корейской демилитаризованной зоне (ДМЗ), было подписано соглашение о перемирии. Может ли аналогичное соглашение планироваться для Украины?

Как сообщила газета "Нью-Йорк таймс", официальные лица США якобы намерены предложить на Украине “перемирие”, аналогичное тому, что в 1953 году завершило Корейскую войну. Однако соглашение корейского образца не соответствует целям России и, как следствие, вряд ли сработает, если ограничится лишь прекращением огня.

Соглашения 1953 года удалось достичь после напряженных переговоров при участии США, Северной Кореи, Южной Кореи, Китая, бывшего СССР, ООН. Вот его основные положения:

— приостановка открытых боевых действий;

— вывод всех военных сил и техники из полосы шириной 4 000 метров и создание демилитаризованной буферной зоны между силами сторон;

— стороны обязуются не входить в воздушные, сухопутные и морские районы под контролем другой стороны;

— будет заключено соглашение об освобождении и репатриации военнопленных и перемещенных лиц;

— и, наконец, обеспечением условий для соблюдения условий перемирия и обсуждением нарушений займется Военная комиссия по перемирию (ВКП) и другие ведомства.

Корейское перемирие действует уже 72 года. В целом оно предотвратило открытую войну между Северной и Южной Кореей.

Демилитаризованная зона (ДМЗ) в Корее простирается примерно на 260 километров в длину и 4 километра в ширину. Через ДМЗ проходит Военная демаркационная линия (ВДЛ), где находились противоборствующие силы на момент перемирия.

ДМЗ не касается Желтого моря, которое не оговаривается в условиях перемирия. Границей, согласованной США и СССР в конце Второй мировой войны, была 38-я параллель северной широты, однако ДМЗ проходит вдоль нее лишь частично.

За исключением вопроса Желтого моря (включая ряд вооруженных до зубов островов), демилитаризованная зона может стать окончательной границей, если Северная и Южная Корея когда-либо нормализуют отношения и подпишут мирный договор.

Северокорейцы время от времени намекают, что стремятся к мирному соглашению (и особенно к признанию США и соответствующим гарантиям безопасности). При этом в Южной Корее этот вопрос вызывает разногласия и страх того, что окончательное урегулирование подорвет стабильность страны и приведет к выводу войск США и союзников.

Украинская же проблема носит территориальный, военный и политический характер. Россия аннексировала Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области в сентябре 2022 года, а до этого Крым в 2014 году. Границы Крыма в целом четко определены, чего не скажешь о других четырех областях.

Если исходить из административных границ Украины, Россия не контролирует полностью ни одну из этих областей, и боевые действия продолжаются, поскольку российская армия, судя по всему, стремится занять как можно больше территории до начала переговоров. Однако даже если предположить, что соглашение о границах в принципе достижимо, из него вытекает ряд вопросов еще более сложных.

Среди них — права граждан по обе стороны теоретической линии разграничения, торговля между Украиной и Россией, возможность восстановления и эксплуатации ключевых объектов инфраструктуры, таких как Запорожская АЭС, водоснабжение Крыма с Украины, статус портов и складских помещений на Черном море, статус военных портов на Черном и Азовском морях, дислокация дальнобойного оружия и присутствие на территории Украины сил НАТО.

Наконец, встают вопросы о статусе вооруженных сил Украины, членстве Киева в ЕС и НАТО, гарантиях безопасности, транзите нефти и газа и, наконец, связанных со всем этим санкциях против России.

Кроме того, выходит, что перемирие коснется и украинских войск под Курском (Россия отбила более 50% захваченной территории, но могут пройти месяцы, прежде чем ВСУ удастся выбить окончательно, если конфликт продолжится).

В 1953 году, когда было подписано Корейское перемирие, в Южной Корее были размещены силы ООН, тогда как на Севере находились китайские “добровольцы”. Ситуация на Украине иная: официально сил НАТО в стране нет (в строгом смысле слова), зато присутствует российская армия.

Судя по многочисленным сообщениям, ряд стран альянса (Великобритания, Франция и даже Германия) готовятся отправить на Украину войска по заключении перемирия и предоставить Киеву гарантии безопасности. Однако загвоздка кроется в том, что простые наблюдатели и военный контингент для соблюдения перемирия (а именно это подразумевается под гарантиями безопасности) — не одно и то же.

Согласно Минским соглашениям (от 2014 и 2015 годов), контролировать их выполнение предстояло Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. ОБСЕ направила наблюдателей, но не армию. Тогда в ОБСЕ насчитывалось 57 членов, включая Россию и Украину. По сути, подразумевалось прекращение боевых действий и предоставлении автономии ЛНР и ДНР (хотя обе формально оставались бы в составе Украины). Однако соглашение так и не было реализовано.

Военные цели России, как мы их себе представляем, включают не только признание присоединенных территорий, но и демилитаризацию Украины вкупе с обязательством не вступать в НАТО. Допускаются ли при этом гарантии безопасности со стороны основных членов альянса, неясно. Однако трудно себе представить, как можно заключить соглашение о перемирии, не решив этих вопросов.

По мнению США, Россия сильно пострадала экономически, а ее потери на Украине достаточно серьезны, чтобы русские согласились на перемирие, которое установит своего рода буферную зону, заморозит конфликт и уступит часть украинской территории де-факто (но не де-юре!). С этого ракурса договоренность на столь широких условиях несколько напоминает Корейское перемирие 1953 года.

Очевидно, что российская точка зрения не совпадает с подходом, который формируется в Вашингтоне. Россия добивается не перемирия, а всеобъемлющего соглашения с США и НАТО.

Временное же соглашение о перемирии (по сути, сводящееся к прекращению огня на местах) теоретически возможно, если будет подкреплено соответствующими политическими шагами, но вряд ли послужит долгосрочным решением. Источники в администрации Байдена намекали на заморозку длиной в десять или даже двадцать лет, однако эта идея не получит серьезной поддержки в России, поскольку позволит Украине восстановить свою армию и арсеналы.

У президента Трампа есть несколько козырей в этой партии. Он мог бы увеличить помощь Украине, чтобы затянуть боевые действия, но сомнительно, что именно в этом заключается его цель. С другой стороны, он может предложить русским некоторое смягчение санкций и даже то или иное соглашение с НАТО.

В то же время новая администрация понимает, насколько хрупка сама Украина: ее армия проигрывает битву за битвой, испытывает острую нехватку личного состава, сталкивается со зреющим народным сопротивлением принудительной мобилизации и несет большие потери.

Трудно предсказать, к чему все это приведет, однако президент Трамп дал понять, что намерен поговорить с президентом России Владимиром Путиным, начав с телефонного звонка в ближайшие дни. Трамп выложит на стол идею перемирия, однако русские потребуют значительно большего.

Стивен Брайен — корреспондент Asia Times. Бывший директор ближневосточного подкомитета сенатского комитета по международным отношениям и помощник министра обороны по политическим вопросам