В Китае создали многоразовый беспилотник, способный плавать под водой и летать

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Многие еще помнят не столь далекие времена, когда китайские компании в основном занимались копированием и откровенной подделкой продукции известных зарубежных производителей, продавая ее под своими брендами. Сейчас все сильно изменилось, КНР демонстрирует серьезные, порою прорывные, достижения, в том числе в области высоких технологий.

Да что там говорить, Китай вторым после СССР в этом году полностью завершит строительство собственной пилотируемой космической станции. При этом уже к 2030 году Международная космическая станция может прекратить свое существование, как это было с советским «Миром».

Китай является мировым лидером в части разработки и объемах производства беспилотных систем как гражданского, так и военного назначения. Недавно НОАК провела учения, в ходе которых разведывательный дрон дистанционно обнаружил замаскированный взрывоопасный предмет. После этого он был уничтожен с применением мощного лазера другим БПЛА.

На этот раз китайские ученые разработали первый в мире беспилотник Feiyi, который запускается с подводной лодки, и может как плавать под водой, так и летать. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Сообщается, что американские военные рассматривают тактику, которая предполагает размещение подводных лодок у побережья Китая для запуска большого количества беспилотников из-под воды.

Затем эти БПЛА сформируют рой в воздухе и совершат внезапные атаки на ВМС НОАК во время любой потенциальной попытки высадки на Тайване, тем самым снизив потребность в том, чтобы американские корабли подходили слишком близко к зоне боевых действий и рисковали быть пораженными.

Однако, как пишет китайское издание, американцы уже оказались в этом деле в роли отстающих. Китай уже воплотил эту идею в жизнь, и тестовые полеты показывают, что его дроны могут делать гораздо больше, чем Пентагон предполагает для своих. Исследователи из Северо-Западного политехнического университета (NWPU) и Китайского центра исследований и разработок в области аэродинамики (CARDC) разработали первый в мире дрон, который может быть запущен с подводной лодки из под воды, многократно курсировать между морем и небом и в конечном итоге возвращаться на субмарину.

Благодаря уникальной конструкции складного крыла дрон может «перемещаться по воде и воздуху несколько раз за одно путешествие», что значительно повышает его способность к маскировке и выживанию, написал в конце декабря прошлого года доцент Северо-Западного политехнического университета Донг Чанъин в статье для журнала Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, издаваемом Китайским обществом аэронавтики и астронавтики.

У него большой потенциал для применения в таких военных областях, как морская разведка, наблюдение, нанесение ударов и атака

— написал Донг.

Лопасти, которые использует аппарат для полета, складываются в воде за 5 секунд и плотно прилегают к фюзеляжу, что сильно снижает сопротивление воды, а специальные гребные винты обеспечивают движение под водой.

При этом дроны, которые планируют использовать военные США, должны подниматься на поверхность в торпедообразной трубе и не могут передвигаться под водой. Затем, после выхода из моря, они должны оставаться в воздухе, поэтому более уязвимы для атак. Кроме того, американские БПЛА одноразовые, они не могут применяться повторно, в отличие от китайской разработки.

Китайский дрон может нести разведывательные, коммуникационные или другие функциональные модули, а при поддержке технологии искусственного интеллекта он может автономно выполнять «определённые задачи с особыми требованиями», уточнил Донг. Издание South China Morning Post пишет, что существующие оборонительные технологии не способны остановить такое оружие.