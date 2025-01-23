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Flotprom

Китайский флот усилился первым фрегатом класса "Тип-054" нового поколения

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На военно-морской базе в Циндао прошла церемония ввода в состав ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) первого фрегата класса "Тип-054B". Как уточняет Navy Recognition, корабль назван "Лохэ" в честь городского округа в провинции Хэнань.

Напомним, что для китайского флота построено уже около 40 фрегатов класса "Тип-054A". Новая модификация, первым представителем которой стал "Лохэ", представляет собой значительную эволюцию проекта. Получив увеличенные размерения и водоизмещение (примерно 5000 тонн при длине 147 метров), модернизированный фрегат аккумулировал многочисленные достижения в области скрытности, вооружения и эксплуатационной универсальности.

Фрегат "Лохэ", Китай

Weibo


В частности, Navy Recognition обращает внимание на интегрированную конструкцию мачты, скомпонованную по образцу эсминцев "Тип-055". Это решение значительно снижает радиолокационную заметность корабля и повышает возможности обработки информации за счет минимизации помех при взаимодействии бортовых систем.

Увеличение размеров и водоизмещения по сравнению с фрегатом "Тип-054A" позволило расширить номенклатуру вооружений и оборудования. Новый фрегат способен решать такие различные задачи, как обеспечение ПВО, противолодочная борьба, нанесение ударов как по надводным, так и по сухопутным целям.

"Трансформация "Тип-054B" в многоцелевую платформу иллюстрирует намерение ВМС НОАК располагать адаптируемыми и гибкими активами в своем растущем океанском флоте", – отмечает Navy Recognition.

По информации издания, еще как минимум два фрегата "Тип-054B" спущены на воду, а один находится на более ранней стадии постройки.

Ранее сообщалось, что фрегаты "Тип-054B" оснастят установкой вертикального пуска H/AKJ-16 с 32 ячейками для ракет средней дальности типа HQ-16 и противолодочных ракет Yu-8. Аналогичная установка включена в арсенал фрегатов предыдущего поколения.

Перед мостиком установлена 30-мм система ближнего боя H/PJ-11 (CIWS). Наблюдатели идентифицировали на борту зенитный комплекс HQ-10 на 24 ракеты ближнего действия, а также пусковые установки ложных целей.

Главное орудие имеет калибр 100 мм, в то время как фрегаты "Тип-054А" вооружены 76-мм пушкой.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
HQ-10
J-11
Проекты
Тип 055
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