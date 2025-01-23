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Военное обозрение

В Китае представлен прототип сверхзвукового самолёта Cuantianhou, который может летать со скоростью 4 Маха

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Источник изображения: topwar.ru

В КНР представлен прототип коммерческого транспортного самолета Cuantianhou, который может развивать скорость до 4 Махов. Об этом сообщает издание Global Times. В публикации отмечается, что первый полёт самолёта запланирован на 2026 год.

Сверхзвуковые пассажирские самолёты совершают значительные прорывы и уверенно возвращаются на рынок... у них большой потенциал для обеспечения более экономичных и надёжных высокоскоростных авиаперевозок в ближайшие годы

– рассказал главный инженер компании-производителя Дэн Фань.

Он добавил, что представленный прототип воздушного судна получил название Cuantianhou, что в переводе означает – парящая обезьяна.

Как поясняют разработчики, этот самолёт предназначен для полётов в околоземном пространстве на высоте примерно 20–100 километров над Землёй.

При этом подчеркивается, что воздушное судно Cuantianhou сможет развивать скорость до 4 Махов, что вдвое превосходит показатели британо-французского сверхзвукового пассажирского самолёта Concorde.

Напомним, самолет Concorde находился в эксплуатации с 1976 по 2003 год. Всего за это время было выпущено 20 воздушных судов.

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Страны
Китай
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