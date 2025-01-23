Аrmy Recognition: Дания тайно поставляет на Украину самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика»

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Министерство обороны Дании незаметно добавило 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» в свой список военных пожертвований Украине. Об этом информирует издание Army Recognition. В публикации подчеркивается, что точное количество САУ, которое Копенгаген готовится поставить Киеву, остается неизвестным, а происхождение этих систем не разглашается.

Дания выделила около 8,42 млрд евро на военную поддержку через украинский фонд, созданный в марте 2023 года. Фонд финансирует поставки оружия, обучение и материально-техническую поддержку для сил обороны Украины. Поставки включают танки Leopard 1 и Leopard 2, ракетные системы береговой обороны Harpoon и истребители F-16. Дания стала первой страной, которая передала Украине самолёты F-16. Кроме того, Дания финансировала закупку оружия непосредственно у оборонной промышленности Украины

– напоминает издание.

Автор материала предполагает, что самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», которые Копенгаген планирует передать Киеву, могли быть взяты из запасов бывших стран Варшавского договора.

Самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» широко используется по всему миру. В период с 1968 по 1991 год было произведено более 10 000 единиц. В настоящее время она используется Украиной, Польшей, Азербайджаном и несколькими африканскими странами, а бывшие пользователи, такие как Восточная Германия и Югославия, когда-то имели значительные запасы. Пожертвование Дании могло быть сделано из запасов бывших стран Варшавского договора, таких как Польша или Чехия, которые ранее передавали Украине подержанные 2С1. Это позволяет предположить, что Дания могла выступать посредником в таких сделках

– считает Army Recognition.

Говоря о достоинствах «Гвоздики», издание подчеркивает, что 2С1 оснащена 122-миллиметровой нарезной гаубицей 2А31, способной поражать цели на расстоянии до 15,2 км стандартными осколочно-фугасными снарядами. Система вооружения совместима со 122-миллиметровой буксируемой гаубицей Д-30, что обеспечивает взаимозаменяемость боеприпасов.

Боевой опыт показывает, что она эффективна при оказании непосредственной огневой поддержки наступающей пехоте и уничтожении стационарных целей

– подчеркивается в материале.