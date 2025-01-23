В зону СВО поставили первые три тысячи дронов-камикадзе "Микроб" с ИИ

ЦАМТО, 22 января. Первые три тысячи дронов-камикадзе "Микроб" с искусственным интеллектом, который позволяет автономно сопровождать цель после захвата оператором, поставили в зону СВО.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили в пресс-службе Народного фронта.

"Новосибирские изобретатели при поддержке "Кулибин-клуба" Народного фронта разрабатывают инновационные дроны для работы на передовой. Универсальный дрон "Микроб" может использоваться и как камикадзе, и для разведки. В дроне установлены элементы искусственного интеллекта – он помогает преодолевать работу вражеских РЭБ. Более трех тысяч изделий уже работают на передовой, бойцам их передает, в том числе и Народный фронт", рассказали в пресс-службе.

Как уточнил разработчик дрона "Микроб" Александр Грязнов, чьи слова приводит пресс-служба, дрон обладает искусственным интеллектом, системой наведения. Соответственно, он может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать ее, как бы цель ни маневрировала.

"Микроб" обладает достаточными динамическими характеристиками – может летать с большими скоростями и перегрузками. Соответственно, цель найдут, догонят и уничтожат. Сейчас "Микроб" применяется больше всего именно как камикадзе. Он работает там, где наиболее горячо, в работе штурмовых подразделений и спецназа. Там, где нужно изолировать поле боя от резервов и ротации противника", – отметил А.Грязнов.

"Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить в зону СВО сотни тысяч инновационных изделий – средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия, отмечает агентство.