Стубб считает возможным урегулирование на Украине через 3-6 месяцев

Президент Финляндии отметил, что президент США Дональд Трамп очень тверд в вопросах достижения мира

ЖЕНЕВА, 22 января. /ТАСС/. Первоначально обещанные президентом США Дональдом Трампом сроки урегулирования конфликта на Украине за 24 часа сейчас сдвинулись в сторону 3-6 месяцев, за это время может быть найдено мирное решение. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Сроки сдвигаются с 24 часов в сторону 3-6 месяцев. Это то окно возможностей, с которым мы имеем дело сейчас. Что можно оценить позитивно и с оптимизмом, это то, что Трамп очень тверд в вопросах достижения мира", - сказал Стубб.

Он отметил, что важным достижением Трампа стало перемирие в палестино-израильском конфликте. По его мнению, американский президент сейчас "пытается сформулировать решение" по Украине, которое могло бы быть схожим. При этом Стубб подчеркнул, что соглашение по Украине для США не должно "превратиться в Афганистан 2.0.", где власть пала вскоре после вывода американских войск в 2021 году. Президент Финляндии также указал, что переговоры по Украине не должны проводиться без участия Евросоюза. То или иное решение, которое может быть достигнуто, по его мнению, повлияет на всю мировую архитектуру безопасности.

По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить украинский конфликт за 100 дней. По ее оценкам, "заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, когда заявлял, что положит конец конфликту до вступления в должность" главы государства.

7 января Трамп допустил, что урегулирование конфликта на Украине может занять больше 24 часов, о которых он заявлял в ходе избирательной кампании. Келлог в свою очередь сообщил, что хотел бы уложиться в 100-дневный срок. 21 января Трамп не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Киеву, а также заявил о готовности встретиться с президентом РФ "в любое время", когда ему будет удобно. В то же время новый лидер США допустил ужесточение санкций против России, если она не согласится на сделку по Украине.

Как отметил ранее президент России, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Путин подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.