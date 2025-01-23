Лавров: Запад понимает, что конфликт на Украине не решить без устранения причин

Глава МИД РФ отметил, что "речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Россия привержена урегулированию украинского кризиса с помощью устранения его коренных причин, и понимание того, что без этого не добиться мира, ширится в европейских странах и в США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

"Мы ознакомили наших коллег с последними событиями вокруг украинского урегулирования, подчеркнули нашу неизменную приверженность достижению целей специальной военной операции и урегулирования этого кризиса путем устранения его коренных причин, - сказал глава российской дипломатии. - Понимание того, что без этого нельзя будет добиться прекращения конфликта, ширится, в том числе в Европе и в Соединенных Штатах".

"Мы особенно акцентировали, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения", - подчеркнул Лавров.