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ТАСС

Лавров: Запад понимает, что конфликт на Украине не решить без устранения причин

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Глава МИД РФ отметил, что "речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Россия привержена урегулированию украинского кризиса с помощью устранения его коренных причин, и понимание того, что без этого не добиться мира, ширится в европейских странах и в США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

"Мы ознакомили наших коллег с последними событиями вокруг украинского урегулирования, подчеркнули нашу неизменную приверженность достижению целей специальной военной операции и урегулирования этого кризиса путем устранения его коренных причин, - сказал глава российской дипломатии. - Понимание того, что без этого нельзя будет добиться прекращения конфликта, ширится, в том числе в Европе и в Соединенных Штатах".

"Мы особенно акцентировали, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения", - подчеркнул Лавров.  

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  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
1 комментарий
№1
23.01.2025 01:38
Коренные причины конфликта наверно решаются не только зоной СВО но и другими средствами.
0
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