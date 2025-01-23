Западная пресса: снаряды «Краснополь-М2», дают российским войскам значительное преимущество на поле боя

Источник изображения: topwar.ru
Внедрение артиллерийских снарядов с лазерным наведением «Краснополь-М2», даёт российским войскам значительное преимущество на поле боя по сравнению со стандартными артиллерийскими боеприпасами. Об этом пишет издание Аrmy Recognition. В публикации отмечается, что обычные неуправляемые снаряды, хотя и эффективны для подавления целей на большой площади, являются менее надёжными при нанесении точечных ударов.
– отмечает издание.
Автор публикации добавляет, что основными артиллерийскими системами, используемыми для стрельбы снарядами «Краснополь-М2» в настоящее время являются САУ 2С19 «Мста-С». Однако эти боеприпасы могут использовать и другие российские орудия.
Источник изображения: topwar.ru
– говорится в публикации.
Продолжая перечислять достоинства российского высокоточного боеприпаса «Краснополь-М2», Аrmy Recognition подчеркивает, что он совместим с современными технологиями разведки и наведения, в том числе с БПЛА, которые могут в режиме реального времени наводить лазерные лучи на цели.
– констатирует Аrmy Recognition.