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Военное обозрение

Западная пресса: снаряды «Краснополь-М2», дают российским войскам значительное преимущество на поле боя

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Источник изображения: topwar.ru

Внедрение артиллерийских снарядов с лазерным наведением «Краснополь-М2», даёт российским войскам значительное преимущество на поле боя по сравнению со стандартными артиллерийскими боеприпасами. Об этом пишет издание Аrmy Recognition. В публикации отмечается, что обычные неуправляемые снаряды, хотя и эффективны для подавления целей на большой площади, являются менее надёжными при нанесении точечных ударов.

«Краснополь-М2» позволяет сократить расход боеприпасов и более эффективно поражать важные цели с минимальным сопутствующим ущербом. Система высокоточного наведения также повышает эффективность контрбатарейной борьбы, позволяя российским войскам с большей эффективностью поражать артиллерийские позиции противника

– отмечает издание.

Автор публикации добавляет, что основными артиллерийскими системами, используемыми для стрельбы снарядами «Краснополь-М2» в настоящее время являются САУ 2С19 «Мста-С». Однако эти боеприпасы могут использовать и другие российские орудия.

Источник изображения: topwar.ru

Передовая 2С35 «Коалиция-СВ» с 152-миллиметровым орудием 52-го калибра представляет собой последнее достижение российской артиллерии и может увеличить дальность стрельбы «Краснополь-М2» до 60 километров

– говорится в публикации.

Продолжая перечислять достоинства российского высокоточного боеприпаса «Краснополь-М2», Аrmy Recognition подчеркивает, что он совместим с современными технологиями разведки и наведения, в том числе с БПЛА, которые могут в режиме реального времени наводить лазерные лучи на цели.

Продолжающееся развёртывание «Краснополь-М2» на Украине свидетельствует о стратегическом сдвиге России в сторону высокоточного оружия, снижении зависимости от массированных артиллерийских обстрелов и сосредоточении внимания на уничтожении важных целей

– констатирует Аrmy Recognition.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Краснополь
Мста-С
Проекты
БПЛА
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