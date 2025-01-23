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Военное обозрение

Власти Казахстана вводят воинскую службу в резерве, чтобы повысить боеготовность армии страны

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Источник изображения: topwar.ru

Парламент Казахстана одобрил законопроект о вводе воинской службы в резерве, которая призвана стать дополнительным способом комплектования армии и позволит подготовить необходимое количество личного состава по необходимым военно-учетным специальностям, а также сократить сроки готовности воинских частей за счет того, что резервисты будут прибывать напрямую в воинскую часть. Таким образом предполагается повысить боевую готовность армии страны.

Согласно новому закону, резервисты во время военных сборов приобретают статус военнослужащего. Введение службы в резерве запланировано уже в текущем, 2025 году. На начальном этапе Минобороны Казахстана планирует набрать около двух тысяч резервистов со всей страны. В дальнейшем набор предполагается регулировать исходя из потребности армии. При этом отмечается, что резервисты будут призываться на добровольной основе.

При наборе резервистов будут учитываться установленные Минобороны требования по здоровью и устанавливаться возрастные ограничения: для офицеров — до 60 лет, для сержантов и солдат — до 50 лет. Резервисты будут проходить подготовку в воинских частях в регионе своего проживания. Финансирование воинской службы в резерве будет осуществляться исключительно из государственного бюджета.

Военным резервистам в период подготовки будет выплачиваться установленная в стране минимальная заработная плата, а в период проведения 30-дневных военных сборов — выплаты в размере среднемесячной заработной платы военнослужащего.

Ранее заместитель главы Минобороны Казахстана Султан Камалетдинов отметил, что в ежегодном докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) одним из рисков для Казахстана назван возможный вооруженный конфликт.

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