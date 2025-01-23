Началась завершающая сборка первого самолета A-400M "Атлас" для ВВС Индонезии

ЦАМТО, 22 января. Компания Airbus Defence 20 января сообщила, что на предприятии в Севилье начался процесс завершающей сборки первого самолета ВТА A-400M "Атлас", предназначенного для поставки ВВС Индонезии.

Предполагается, что машина с серийным номером MSN148 будет поставлена заказчику в конце 2025 года. Как видно из общедоступных материалов, процесс сборки фюзеляжа и крыльев завершен, и в ближайшие месяцы все элементы будут собраны воедино, установлены двигатели. После завершения процесса сборки самолет пройдет серию наземных и летных испытаний.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2021 года Министерство обороны Индонезии заключило с компанией Airbus Defence контракт на поставку двух самолетов A-400M в многоцелевой конфигурации транспорта-заправщика. Официально о подписании соглашения было объявлено в ноябре 2021 года на авиасалоне в Дубае. По неофициальной информации, стоимость заказа составила 484 млн. евро. Соглашение включает пакет технического обслуживания и обучение личного состава. Одновременно стороны подписали письмо о намерениях приобрести четыре дополнительных A-400M.

Индонезия станет второй страной в Юго-Восточной Азии, которая будет эксплуатировать самолеты A-400M (ранее Малайзия приобрела четыре таких самолета).

A-400M планируется применять для перевозки войск и грузов, дозаправки истребителей и других крупных самолетов с помощью двух подкрыльевых заправочных станций. Интегрированная возможность дозаправки в воздухе позволяет в случае необходимости быстро реконфигурировать самолет ВТА в заправщик. При этом возможна заправка самого A-400M топливом в полете. Как ожидается, самолет также будет играть ключевую роль в других операциях, включая десантирование войск.

Кроме того, A-400M, который может применяться на неровных и коротких взлетно-посадочных полосах, расширит возможности ВВС Индонезии по оперативному реагированию на кризисы, в т.ч. землетрясения и цунами.