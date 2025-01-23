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ЦАМТО

Турция безвозмездно передала ВС Гамбии партию бронемашин "Кобра"

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Линейка бронированных машин Cobra
Линейка бронированных машин Cobra турецкой компании Otokar.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 22 января. Власти Турции безвозмездно передали Вооруженным силам Гамбии 17 бронетранспортеров "Кобра" компании Otokar в рамках соглашения о сотрудничестве в военной сфере.

По информации Defenceweb.co.za, техника была доставлена морским путем и 14 января передана президенту Гамбии Адаме Барроу. На церемонии Турцию представлял начальник управления логистики генерального штаба генерал-майор Фетхи Олтулу.

Партия бронемашин стоимостью около 4 млн. долл. оснащена турелями с пулеметами и будет применяться подразделениями ВС Гамбии в ходе миротворческих операций под эгидой Организации Объединенных Наций.

С 1965 года Турция и Гамбия поддерживают хорошие двусторонние и многосторонние отношения, в т.ч. в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества. ВС Турции проводят обучение личного состава африканского государства с 1990-х годов. За период с 1991 по 2007 гг. турецкие военные инструкторы обучили около 7000 гамбийских солдат.

В 2014 году Вооруженные силы Гамбии и Турции подписали двустороннее соглашение о предоставлении логистической помощи ВС Гамбии. Турция также пожертвовала 600 тыс. долл. в качестве помощи Гамбии для участия гамбийского контингента в миротворческой миссии в Мали.

Турция также неоднократно предоставляла Гамбии военную помощь и помощь для обеспечения безопасности. Так, в сентябре 2022 году ВС Гамбии получили безвозмездно предоставленный властями Турции пакет оборудования и военной техники, в состав которого вошли нелетальные средства, радиостанции, миноискатели, обмундирование, а также два бронетранспортера "Кобра" компании Otokar.

Предположительно, по итогам оценки эксплуатации ББМ, было принято решение о поставке до 20 дополнительных бронемашин.

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