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ЦАМТО

Индия в качестве страны-наблюдателя присоединилась к программе Eurodrone

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Проектное изображение европейского перспективного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета Eurodrone
Проектное изображение европейского перспективного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета Eurodrone.
Источник изображения: Airbus

ЦАМТО, 22 января. Индия в качестве страны-наблюдателя присоединилась к программе разработки европейского средневысотного БЛА большой продолжительности полета MALE RPAS (Eurodrone).

Об этом в пресс-релизе от 21 января объявила европейская Организация по сотрудничеству в области вооружений OCCAR (Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement).

Как отмечается, правительство Индии официально запросило статус наблюдателя в проекте 27 августа 2024 года. Последним статус наблюдателя со стороны OCCAR получило правительство Японии, присоединившись к проекту в ноябре 2023 года.

Напомним, что реализация проекта Eurodrone под руководством OCCAR началась в 2016 году подписанием контракта на проработку тактико-технического задания с Airbus Defence & Space GmbH (Германия) с участием трех субподрядчиков: Leonardo SpA (Италия), Dassault Aviation (Франция) и Airbus Defence & Space SAU (Испания). Ожидалось, что этап разработки БЛА начнется в 2019 году, первый полет состоится в начале 2023 года, а поставки систем – в 2025 году. Тем не менее, заявленные сроки выдержаны не были.

В феврале 2022 года OCCAR подписала с Airbus Defense and Space GmbH глобальный контракт, предусматривающий разработку и производство 20 комплексов, включающих 60 беспилотных аппаратов и 40 наземных станций управления, а также 5-летнюю начальную поддержку в процессе эксплуатации.

Airbus заключила соглашение от имени трех основных субподрядчиков: Airbus Defense & Space SAU, Dassault Aviation и Leonardo SpA, а OCCAR – от имени четырех стран-участниц проекта (Германии, Франции, Италии и Испании). Проект планируется завершить в течение 13 лет – до 2034 года. Первый полет БЛА теперь запланирован на 2025 год, а поставки должны начаться в 2028 году.

БЛА Eurodrone MALE RPAS (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System) предназначен для выполнения задач сбора информации, наблюдения, разведки, определения местоположения, сопровождения и идентификации целей. Планируется, что длина аппарата составит 16 м, размах крыла – 26 м, высота – 6 м, максимальная взлетная масса – 11 т, масса полезной нагрузки – до 2300 кг. БЛА будет оснащенный двумя турбовинтовыми двигателями, сможет развивать максимальную скорость 270 узлов, практический потолок составит 46 тыс. футов.

Система будет готова к интеграции в гражданское воздушное пространство с минимальными ограничениями и, благодаря своей модульной конструкции, будет легко транспортабельна.

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