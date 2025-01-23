Концерн «Калашников» завершил испытания в зоне СВО тактических опор под стрелковое оружие для поражения беспилотников

Источник изображения: topwar.ru

Концерн «Калашников» разработал и испытал в зоне СВО «тактические опоры» для стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Входящий в состав концерна конструкторско-технологический центр в прошлом году разработал специальные опоры под стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками. Заказ на такие изделия поступил от силовых ведомств. Опоры уже прошли испытания в зоне спецоперации и получили положительные оценки от военных.

Тактическая опора, она же зенитный станок, предназначена для крепления стрелкового оружия. Изделие обеспечивает надежную фиксацию оружия, наведение и поражение малоразмерных дронов на дальности до 300 метров. Также опору можно использовать для стрельбы по наземным целям, она обеспечивает поражение пехоты на дальности до одной тысячи метров.

Источник изображения: topwar.ru

Опора складная и регулируемая по высоте, представляет собой телескопическую треногу с подвижным станком для крепления оружия. В зависимости от конструкции станка возможно крепление одного или двух пулеметов Калашникова ПКМ или ПКТ. Также возможно крепление пулемета Дегтярева ДПМ или автоматов Калашникова. Для прицеливания имеется открытый механический прицел, есть возможность установки оптико-электронных прицельных приспособлений. Вес опоры в зависимости от конструкции составляет от 15 до 38 кг.