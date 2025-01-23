Министры обороны России и Узбекистана подписали Программу военного стратегического партнёрства

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Россия усиливает сотрудничество с некоторыми постсоветскими республиками в Центральной Азии, в том числе в военной сфере. В ходе официального визита в Ташкент, который начался вчера, министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу со своим узбекским коллегой Шухратом Халмухамедовым. В ее ходе глава Минобороны России объявил, что наши страны прорабатывают и вскоре подпишут программу военного стратегического партнерства.

Помимо обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в военной и военно-технической сферах, а также текущей ситуации в регионе, подготовили к подписанию ряд важнейших документов. Это – План сотрудничества между нашими ведомствами на 2025 год и Программа стратегического партнёрства России и Узбекистана в военной области на 2026-2030 годы

— заявил Белоусов.

Он отметил, что Москва и Ташкент — давние стратегические партнеры и друзья, сотрудничество между странами достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться. Сближение взаимоотношений России и Узбекистана оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе, подчеркнул министр обороны РФ.

Он добавил, что в ходе переговоров с узбекским коллегой стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной и военно-технической сферах, текущую ситуацию в регионе. Белоусов также поздравил Халмухамедова с назначением на должность министра обороны Узбекистана.

Министр обороны РФ сообщил, что в состав российской делегации, прибывшей в Ташкент, включены руководители организаций, которые занимаются вопросами военного и военно-технического сотрудничества. Белоусов выразил уверенность, что сегодняшняя встреча даст старт новому этапу взаимодействия двух стран в оборонной сфере.

Позднее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Россия и Узбекистан подписали Программу стратегического партнерства в военной области на 2026-2030 годы. План сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год включает 50 совместных мероприятий по всем направлениям деятельности военных ведомств двух стран.

Узбекистан не является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Поэтому подписание Программы военного стратегического партнерства между Москвой и Ташкентом послужит не только дополнительной гарантией усиления обороноспособности бывшей советской республики, но и упрочит безопасность южных границ РФ в Центральной Азии.