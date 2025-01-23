Каллас: ЕС уже потратил на Украину €134 млрд

Среди них €50 млрд ушли на оружие, отметила глава дипслужбы ЕС

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Евросоюз уже выделил Украине €134 млрд, в том числе €50 млрд на оружие, а количество подготовленных странами ЕС украинских военных к концу января достигнет 75 тыс., заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

"Мы уже предоставили Украине в общей сложности €134 млрд, в том числе €50 млрд на оружие. К концу этого месяца количество подготовленных ЕС украинских военных достигнет 75 тыс.", - сказала она. По ее мнению, с помощью ЕС Украина "сможет победить" в конфликте.

По словам Каллас, Брюссель готов поддерживать Киев даже в одиночку, без США. "Мы будем делать это вместе с партнерами или самостоятельно", - сказал она.