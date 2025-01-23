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Военное обозрение

Духовный лидер Ирана заявил о запрете разработки ядерного оружия в стране

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Источник изображения: topwar.ru

Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи запретил разработку в стране ядерных вооружений. Об этом заявил представитель иранского Минобороны. Поскольку это заявление прозвучало на следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа, вероятнее всего, оно является жестом примирения, сделанным в расчете на возможные переговоры о смягчении западных санкций.

В своем заявлении представитель иранского оборонного ведомства напомнил, что предшественник нынешнего духовного лидера страны и основатель Исламской республики Рухолла не допускал применение Тегераном любых видов оружия массового поражения. Основываясь на этой доктрине, Хаменеи не позволяет вооруженным силам Ирана проводить разработки ядерного оружия. Ранее заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран готов участвовать в переговорах, если Запад будет готов к этому.

Эти замечания последовали за речью Трампа, в которой президент США отметил увеличение доходов Ирана от продажи нефти при его предшественнике, ввиду чего призвал усилить санкционное давление на Тегеран. Тем временем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Тегеран достичь взаимопонимания с администрацией Трампа в вопросах, касающихся ядерной программы, чтобы избежать эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

При этом, по данным экспертов, Иран уже, вероятно, разработал и поставил на вооружение ядерное оружие, а заявления о «запрете» от Хаменеи сделаны либо для отвода глаз, либо в качестве попытки наладить контакт с администрацией Трампа.

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Иран
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Трамп Дональд
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Ядерный щит
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