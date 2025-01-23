Российские инструкторы обучили более 900 военных ЦАР в 2024 году

По словам директора СОМБ Александра Иванова, разоружение незаконных вооруженных формирований, действующих в африканской стране, позволило улучшить оснащенность военных

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские военные специалисты за прошедший год подготовили свыше 900 офицеров и солдат вооруженных сил Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

"В 2024 году благодаря усилиям российских военных специалистов было подготовлено более 900 солдат и офицеров для центральноафриканской армии. И это не считая выпускников регулярных курсов для жандармов и полицейских, а также для разоружившихся боевиков, пожелавших влиться в ряды ВС ЦАР", - сказал директор СОМБ.

Он указал, что в 2024 году организация существенно увеличила масштабы подготовки военных ЦАР. "Помимо непосредственно боевой и физической подготовки, российские инструкторы в прошлом году расширили программу обучения тактическому взаимодействию солдат и офицеров как в малых группах, так и в составе крупных подразделений", - отметил Иванов.

Он добавил, что разоружение незаконных вооруженных формирований, действующих в африканской стране, позволило улучшить оснащенность военных ЦАР. "Регулярно изымаемое у боевиков трофейное оружие, включая и современные образцы западного вооружения, существенно расширило арсенал, с которым могут работать бойцы ВС ЦАР", - отметил собеседник агентства.

По его словам, интенсивность обучения только растет. "Успехи центральноафриканской армии, поддерживаемой российскими инструкторами, поднимают престиж военной службы, что приводит к все большему количеству желающих вступить в ряды ВС ЦАР", - заключил Иванов.

15 января президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера прибыл в Россию с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. В ходе переговоров лидеры двух стан обсудили сотрудничество в сфере безопасности.