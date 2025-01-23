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Польский «Баобаб» получит гусеницы

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Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej
Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej.

Defence24: Польская машина для минирования Baobab-K получит гусеничное шасси

Польская машина дистанционного минирования Baobab-K («Баобаб») получит новую модификацию на гусеничном шасси. Агентство по вооружению Министерства национальной обороны Польши начало консультации по этому вопросу, пишет Defence24.

Предполагается, что новая машина получит шесть пусковых установок, вмещающих по 20 кассет с противотанковыми минами MN-123. Всего «Баобаб» будет нести около 600 мин. Такое же количество установок несет Baobab-K на шасси грузовика Jelcz P882.53.

Машина может получить цифровую систему связи и терминал для интеграции в системы управления боем. Для защиты гусеничный «Баобаб» хотят оснастить крупнокалиберным пулеметом и системой предупреждения о лазерном облучении.

В октябре 2024 года в госкорпорации «Ростех» сообщили, что инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» может минировать территории, по своей площади сопоставимые с несколькими футбольными полями.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Компании
Ростех
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