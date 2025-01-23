Почему Зеленский зачитывает европейским элитам трамповскую методичку? (CNN, США)

Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Trump Tower 27 сентября 2024 года, в Нью-Йорке.

CNN: Зеленский вторит Трампу и требует от Европы повысить расходы на оборону

Зеленский "переиграл" европейцев и заискивает перед Трампом более ловко, чем они, сообщает CNN. Нужно для этого оказалось немного: всего лишь повторять методичку нового президента США о повышении расходов на оборону в НАТО — теперь до 5% ВВП.

Стивен Коллинсон (Stephen Collinson)

США — не единственная страна, где у власти бывшая телезвезда, которая умеет устроить шоу.

Вспомните хотя бы этот упрек странам НАТО, прозвучавший во вторник.

“Все европейские страны должны быть готовы тратить на безопасность столько, сколько действительно необходимо, а не столько, сколько они привыкли за годы забвения. Если на оборону требуется 5% ВВП, то пусть так и будет, пять — значит пять”.

Может показаться, что это изрек Дональд Трамп — но это не так.

Требование к Европе раскошелиться прозвучало из уст его бывшего противника, президента Украины Владимира Зеленского — и это показывает, как новый президент США уже переворачивает все с ног на голову по всему миру.

В своей речи перед европейской элитой на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский обрушился на страны континента, которые помогли Украине удержаться на плаву с началом российской спецоперации, упрекнув их в том, что они недостаточно серьезно относятся и к собственной обороне, и к угрозе со стороны Москвы.

Так что же он задумал?

Зеленский явно следил за пресс-конференцией Трампа в понедельник, на которой тот подтвердил свое требование к странам НАТО увеличить норматив расходов на оборону с 2% до 5% ВВП. (Достичь этого для большинства государств медленно растущей Европы будет практически невозможно, но, по крайней мере, начало положено). Новый президент также заявил, что Зеленский сказал ему, что открыт для мирного соглашения, и, что любопытно, начал заранее “троллить” президента России Владимира Путина, словно задавая тон грядущему саммиту. Трамп утверждал, что у Путина “не все хорошо” на Украине и что он должен прекратить конфликт, потому что он якобы “губит Россию”.

Украинский президент чуть ли не ловчее остальных иностранных лидеров приспосабливается к возвращению Трампа в должность. “Основная часть мира сейчас думает: так что же будет с их отношениями с Америкой? — заявил Зеленский в Давосе. — Что будет с альянсами? С поддержкой? С торговлей? Как президент Трамп планирует положить конец войнам?”

Зеленский резонно заискивает перед Трампом, поскольку он должен сформировать у президента США желание положить конец конфликту, если хочет обеспечить своей стране наилучшие условия. Вне всяких сомнений, его нападки на европейцев Трампу придутся по душе.

Но Зеленский суров из лучших побуждений — не в последнюю очередь насчет самого себя.

Любое мирное соглашение с Путиным потребует гарантий безопасности, а для них на украинской земле может понадобиться дорогостоящий европейский контингент из стран НАТО. Кроме того, украинцы усвоили то, что многие государства континента до сих пор не берут в расчет: российская спецоперация сигнализирует о новой и агрессивной угрозе с востока, которая потребует от Запада гораздо более надежной обороны. А с возвращением в Белый дом Трампа нет никаких гарантий, что США ее обеспечат.

“Заметит ли президент Трамп вообще Европу? Сочтет ли он НАТО необходимой? И будет ли он уважать институты ЕС? — рассуждал Зеленский. — Послушает ли президент Трамп Европу или будет вести переговоры с Россией и Китаем без нее? Европе нужно научиться справляться самостоятельно, чтобы мир не мог себе позволить ее игнорировать”.

Столь громкие заявления от страны, которая жаждет членства в ЕС, вряд ли тепло примут в Брюсселе — особенно с учетом огромной военной и дипломатической поддержки, которую Европа оказала Киеву за последние три года. Однако это не так уж сильно отличается от регулярных призывов президента Франции Эммануэля Макрона к Европе заняться национальной безопасностью — хотя его собственное правительство едва достигает нижнего порога НАТО по оборонным расходам в 2%.

Истинные намерения Зеленского проявились, когда он заявил: “Сейчас даже неясно, будет ли у Европы место за столом переговоров, когда закончится конфликт в нашей стране”.

Украине действительно нужна сильная и единая Европа, потому что Трамп может поддаться искушению дать Путину все, что тот пожелает, лишь бы положить конец боевым действиям. В конце концов, 47-й президент давно мечтает о Нобелевской премии мира.

“Полагаю, Зеленский старается, чтобы Европа обрела стержень, и ей он действительно нужен”, — подытожила бывшая высокопоставленная сотрудница американской разведки Бет Саннер.