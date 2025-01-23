Глубокий смысл: в подводных соединениях создаются военно-политические отделы

Замполиты будут отвечать за морально-психологическое состояние экипажей

В соединениях дизельных подводных лодок ВМФ РФ будут созданы штатные военно-политические отделы, в состав которых войдут три офицера. Им предстоит работать с экипажами подлодок во время боевых походов. Опыт СВО показал, что замполиты, отвечающие за морально-психологическое состояние экипажей, нужны военным морякам. Эксперты отмечают, что против нашей страны развязана гибридная война, в том числе и в области пропаганды, поэтому морально-психологическая устойчивость моряков имеет важное значение, так как в конечном итоге отражается на боеспособности.

Ответят за моральную устойчивость

Штатные военно-политические отделы в соединениях дизельных подводных лодок начнут комплектовать замполитами с февраля текущего года. В их состав войдет по три офицера. Прежде чем приступить к исполнению своих служебных обязанностей, будущие подводники пройдут легководолазную подготовку, сообщили «Известиям» источники в Минобороны РФ.

Собеседники издания рассказали, что опыт СВО и боевой службы кораблей и подводных лодок показал, что военнослужащие нуждаются в таких специалистах. Замполитам предстоит разъяснять личному составу значение решений высшего военно-политического руководства страны, в том числе целей и задач, которые решают российские Вооруженные силы в ходе спецоперации.

Кроме того, замполиты будут ответственны за морально-психологическое состояние личного состава. Экипажи подводных лодок должны быть морально устойчивыми в боевой обстановке и готовыми выполнять поставленные перед ними задачи, отметили собеседники «Известий».

Фото: ТАСС/Лев Федосеев Источник изображения: iz.ru

По их словам, в 2024 году в ВМФ России интенсивность боевой службы дизельных подводных лодок, как и всех соединений, была высокой и в нынешнем году вряд ли снизится. Экипажи подводных лодок подолгу находятся в походах, а в таком случае роль замполитов в поддержании боевого микроклимата особо велика.

В условиях проходящей специальной военной операции создание военно-политических отделов — это правильное решение, рассказал «Известиям» руководитель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитан первого ранга Игорь Курдин.

— События диктуют усиление такой работы, — отметил он. — Это важная составляющая воспитания военных моряков.

Нужно усиливать военно-политическую работу на кораблях и на подводных лодках, уверен военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Фото: ТАСС/Лев Федосеев Источник изображения: iz.ru

— У подводников тяжелая работа, связанная со многими рисками и нагрузками, — рассказал он «Известиям». — Человек, который помогал бы командиру поддерживать рабочую атмосферу в экипаже, нужен. Замполитам предстоит разъяснять обстановку в мире и стране, заниматься пропагандой в хорошем смысле слова. Против России развязана гибридная война, поэтому морально-психологическая устойчивость солдат и моряков имеет особое значение. На офицеров-замполитов ляжет и психологическая поддержка членов экипажа, им предстоит знать, чем живут моряки, оказать им помощь в трудный момент.

Замполиты не просто нужны, а необходимы, рассказал «Известиям» экс-начальник штаба соединения дизельных подводных лодок Евгений.

— Сейчас эти функции выполняют другие офицеры соединений и подлодок, — объяснил он. — Это дополнительная нагрузка для офицеров, которые зачастую для этого не подготовлены, так как не проходили специального обучения. Их выбирают по высокому морально-психологическому коэффициенту, начитанности, образованности, уровню общего интеллекта. Но тем не менее они не проходили необходимой подготовки. А проводить работу среди всех категорий личного состава надо. Данное направление очень важное, так как влияет на выполнение боевой работы.

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Эксперт отметил, что условия службы на дизельных лодках достаточно тяжелые по сравнению с атомоходами, а флот в настоящее время выполняет серьезные боевые задачи.

— Замполиты должны мотивировать людей, грамотно им всё объяснять, — отметил он. — Кроме того, они — хорошие психологи в силу своего образования. Могут вовремя распознать негативные моменты среди личного состава. Любой грамотный командир скажет, что замполиты на дизельных подлодках необходимы. Когда их в свое время сократили, это сказалось и на дисциплине, и на моральном состоянии личного состава.

Офицерам из военно-политических отделов придется пройти не только легководолазную подготовку, но и медкомиссию, допускающую их к подводным походам, отметил Евгений.

— Кроме обязанностей военно-политической работы, им предстоит изучить устройство лодки, получить подготовку спасательную и по борьбе за живучесть. Этим офицерам предстоит стать полноценными членами экипажа, и для этого им придется осилить большой пласт знаний, — резюмировал он.

Внедрение опыта СВО

В Вооруженных силах РФ тщательно изучают опыт, полученный в ходе проведения военной спецоперации, и на его основе вносят изменения в штатные расписания. Ранее «Известия» писали, что в батальонах Воздушно-десантных войск планируется ввести должности заместителя командира по тылу. Он будет отвечать за снабжение боеприпасами, снаряжением, амуницией и другими материальными средствами своих подразделений.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Северного флота Источник изображения: iz.ru

В ходе СВО десантные батальоны часто действуют в отрыве от основных сил полка, также они часто выделяют штурмовые группы для решения самостоятельных задач. Для них нужны дополнительные боеприпасы, продукты питания, оснащение, амуниция и многое другое.

Вопросы МТО стали более сложными и важными, а грамотное распределение ресурсов на уровне полка, куда входят несколько батальонов, затруднительным. В зависимости от решаемых боевых задач у батальонов могут быть разные запросы. Теперь их и формулировать, и решать придется батальонным заместителям по тылу.

Владимир Матвеев

Богдан Степовой