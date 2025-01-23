Первые дроны-камикадзе с ИИ поставили в зону СВО

Первые 3 тыс. дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом поставили в зону специальной военной операции (СВО). Об этом 22 января сообщил представитель «Народного фронта» и разработчик Александр Грязнов.

«Соответственно, он (дрон — Ред.) может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать ее, как бы цель ни маневрировала», — сказал он ТАСС.

Грязнов также подчеркнул, что беспилотник может развивать высокие скорости и выдерживать значительные перегрузки. Он добавил, что одно подразделение, используя 40 дронов, сумело уничтожить технику противника на сумму, превышающую стоимость всех 3 тыс. произведенных БПЛА.

Ранее, 13 ноября 2024 года, концерн «Калашников» начал поставки гражданских беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в рамках госзаказа Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Дроны «Легионер» оснащены гибридной силовой установкой и предназначены для аэрофотосъемки, перевозки грузов, воздушного лазерного сканирования, видеомониторинга, противопожарного патрулирования и выявления нарушений.