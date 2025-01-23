Войти
Известия.ru

Первые дроны-камикадзе с ИИ поставили в зону СВО

268
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Первые 3 тыс. дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом поставили в зону специальной военной операции (СВО). Об этом 22 января сообщил представитель «Народного фронта» и разработчик Александр Грязнов.

«Соответственно, он (дрон — Ред.) может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать ее, как бы цель ни маневрировала», — сказал он ТАСС.

Грязнов также подчеркнул, что беспилотник может развивать высокие скорости и выдерживать значительные перегрузки. Он добавил, что одно подразделение, используя 40 дронов, сумело уничтожить технику противника на сумму, превышающую стоимость всех 3 тыс. произведенных БПЛА.

Ранее, 13 ноября 2024 года, концерн «Калашников» начал поставки гражданских беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в рамках госзаказа Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Дроны «Легионер» оснащены гибридной силовой установкой и предназначены для аэрофотосъемки, перевозки грузов, воздушного лазерного сканирования, видеомониторинга, противопожарного патрулирования и выявления нарушений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 05:30
  • 8
Опубликованы кадры работы вертолета Ми-8ПСГ в курском приграничье
  • 23.01 04:47
  • 1
В России объяснили уникальность дрона «Буря-10»
  • 23.01 03:23
  • 1
Суд отказал Игорю Стрелкову в смягчении наказания, оставив его отбывать срок в колонии общего режима
  • 23.01 02:15
  • 7079
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.01 01:46
  • 1
Рябков заявил, что при Трампе появилось небольшое окно возможностей для договоренностей с США
  • 23.01 01:44
  • 2
Где меч, там и щит – Беларусь наращивает боевой потенциал вооружённых сил
  • 23.01 01:38
  • 1
Лавров: Запад понимает, что конфликт на Украине не решить без устранения причин
  • 23.01 01:31
  • 1
Перемирие корейского образца на Украине? (Asia Times, Гонконг)
  • 23.01 01:09
  • 0
Ответ на "Нам крылья Родина дала"
  • 23.01 00:56
  • 213
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 23.01 00:44
  • 23
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 22.01 23:09
  • 690
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.01 19:33
  • 0
О приоритетах видов и родов войск для военного строительства в РФ
  • 22.01 15:33
  • 20
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 22.01 13:50
  • 0
Нам крылья Родина дала