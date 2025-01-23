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Военное обозрение

Кадры полёта сразу двух истребителей Су-27 Воздушных сил ВСУ с пилонами под американские бомбы появились в Сети

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Источник изображения: topwar.ru

Украина продемонстрировала, что все еще имеет на вооружении советские истребители, в Сети появилось видео нахождения в воздухе одновременно двух Су-27 Воздушных сил ВСУ.

На кадрах видно два самолета, идущих уступом, причем ведомый самолет совершает маневры вокруг ведущего, демонстрируя вооружение. То, что ролик снят недавно, показывают продемонстрированные штатные устройства для применения американских корректируемых авиабомб GBU-39, которыми истребители Су-27 начали оснащать только осенью прошлого года. В частности, в октябре 2024 года Минобороны Украины официально об этом сообщило. До этого были переоборудованы только украинские МиГ-29.

Загрузка бомб на истребитель Су-27 производится с использованием стоек BRU-61, рассчитанных на четыре боеприпаса и оснащенных специальным адаптером, позволяющим использовать оригинальный пилон самолета. Всего Су-27 способен нести до 8 бомб GBU-39.

Источник изображения: topwar.ru

Если возвратиться к ролику, то можно отметить размещенные на подкрыльевых пилонах ракеты Р-27 и Р-73 класса «воздух-воздух» советского производства.

Стоит отметить, что истребители Су-27 для Украины являются невосполнимым ресурсом, в отличие от тех же МиГ-29. Все дело в том, что у западных союзников МиГ-29 есть, а вот Су-27 нет, поэтому Киев так бережет эти самолеты. На февраль 2022 года в боевом составе Воздушных сил ВСУ числилось 7 спарок Су-27УБ (1–2 модернизированные Су-27УБМ1) и 30 Су-27С/П (4–5 Су-27П1М и Су-27С1М). Еще некоторое количество машин находилось на хранении в нелетном состоянии. Вот с этим количеством истребителей и воюет Украина.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
GBU-39
Су-27
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