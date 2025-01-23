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Военное обозрение

Трамп объявил об инвестициях в размере 500 млрд долларов в инфраструктуру ИИ «Звёздные врата»

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Источник изображения: topwar.ru

Новый американский президент, вступивший в должность позавчера, продолжает принимать множество решений как по внутренним вопросам, так и внешнеполитическим.

На этот раз Дональд Трамп объявил о направлении огромной суммы денег на развитие искусственного интеллекта (ИИ) в США. 500 миллиардов долларов будут инвестированы в инфраструктуру ИИ «Звёздные врата» (Stargate).

В реализации самого дорогого проекта в сфере ИИ будет участвовать целый ряд компаний, и не только американских – OpenAI, Oracle, SoftBank, MGX, ARM, Microsoft и Nvidia. Если верить Трампу, благодаря этому проекту будет создано до ста тысяч новых рабочих мест. Правда, не уточняется, сколько людей потеряют работу за ненадобностью на фоне стремительного развития ИИ.

Первые 100 миллиардов уже сейчас доступны для расходования на Stargate, а оставшуюся сумму в ближайшие годы выделят компании MGX, OpenAI, Oracle и Softbank.

Проект создан не только для получения прибыли, но и для того, чтобы помочь человечеству инновационными способами, на которые способен только ИИ

- заявил гендиректор японской компании Softbank Масайоши Сон.

Трамп же отметил, что главной его целью является обеспечение доминирования и лидерства США в области искусственного интеллекта.

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