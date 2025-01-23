Спущены на воду два фрегата класса "Истанбул" для ВМС Турции

ЦАМТО, 22 января. На верфи турецкой компании Anadolu Shipyard 10 января состоялась церемония спуска на воду фрегата (F-516) "Измир" класса "Истанбул".

"Измир" является шестым кораблем, строящимся для ВМС Турции в рамках национального проекта MILGEM, и вторым фрегатом класса ISTIF.

Днем позднее, 11 января, на верфи Sedef Shipyard состоялся спуск на воду третьего фрегата серии, (F-517) "Измит". Как предполагается, следующий корабль серии, (F-518) "Ичель" (Icel), будет спущен на воду в третьем квартале 2025 года. Ожидается, что все три фрегата будут приняты на вооружение в 2026 году.

Как сообщал ЦАМТО, проект фрегата "Истанбул" разработан в рамках программы MILGEM (Milli Gemi – национальный корабль), направленной на развитие возможностей турецкой промышленности в сфере строительства боевых кораблей. Ранее в рамках данного проекта для ВМС Турции были построены четыре корвета класса "Ада".

Контракт на строительство головного фрегата серии был подписан Директоратом оборонной промышленности Турции (SSB) с компанией STM в апреле 2019 года. Церемония резки стали для строительства головного фрегата серии, (F-515) "Истамбул", состоялась на предприятии Istanbul Naval Shipyard 19 января 2017 года, спуск на воду прошел 23 января 2021 года. В январе 2023 года корабль был передан ВМС Турции.

В апреле 2023 года Директорат SSB заключил с консорциумом TAIS, включающим компании Sedef Shipyard, Anadolu Shipyard и Sefine Shipyard, контракт на поставку ВМС Турции трех новых фрегатов класса "Истанбул" (класс ISTIF). Корабли "Измир", "Ичель" и "Измит" будут строиться одновременно в течение 36 месяцев на предприятиях трех частных судостроительных компаний, Anadolu Shipyard, Sedef Shipyard и Sefine Shipyard. Резка стали для их постройки началась немедленно после подписания соглашения.

В январе 2024 года Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции (SSIK) принял решение продлить проект MILGEM, построив еще четыре фрегата серии. Таким образом, всего по программе будет построено восемь фрегатов.

По имеющимся данным, длина фрегата класса "Истанбул" составляет 113,2 м, ширина – 14,4 м, осадка – 4,05 м, водоизмещение – около 3100 т, экипаж – 125 человек. Корабль оснащен комбинированной главной энергетической установкой типа CODAG, включающей два дизельных двигателя MTU 20V 4000 M91L и ГТД LM2500.

Максимальная скорость – 29 узлов, дальность хода – 6570 морских миль на скорости 14 узлов. В состав вооружения входят одна 76-мм АУ Oto Melara Super Rapid, два 25-мм ДУМВ STOP компании Aselsan, ЗАК GOKDENIZ, 16 противокорабельных ракет ATMACA компании Roketsan, 16 ЗУР HISAR и две двухтрубные 324-мм торпедные установки. Корабль оснащен летной площадкой и ангаром для вертолета S-70B "Сихок" и одного беспилотного летательного аппарата.