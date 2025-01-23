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ЦАМТО

Выпускники технических вузов страны стали операторами научных рот Военного инновационного технополиса "ЭРА"

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Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра"
Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра" в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников.
Источник изображения: ФПИ

ЦАМТО, 22 января. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" состоялось торжественное приведение к Военной присяге молодого пополнения научных рот.

На мероприятии присутствовали представители администрации города Анапа, ветеранских организаций, родители призывников.

В торжественной обстановке военнослужащим зачитали поздравление с принятием Присяги от заместителя министра обороны Российской Федерации Алексея Криворучко.

По окончании торжественной церемонии для гостей была организована экскурсия по объектам технополиса, а также продемонстрированы научные проекты, над которыми в настоящее время работают военнослужащие.

Новобранцев распределили по научным ротам и в научно-производственный взвод. Каждая рота прикреплена к профильным производственным предприятиям ОПК. Подавляющее большинство военнослужащих – выпускники Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана, Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Казанского федерального университета, Новосибирского национального исследовательского государственного университета.

В общей сложности служить в научных ротах технополиса будут молодые ученые из 51 региона страны.

Справочно:

Комплектование научных рот ведется в строгом соответствии профилем высшего образования и востребованных в технополисе компетенций и квалификаций. Для прохождения службы в технополисе кандидаты проходят отбор по нескольким критериям. Ключевым условием являются высокие оценки по профильным дисциплинам. В нынешнем призыве средний балл диплома о высшем образовании составил 4,7.

В первую очередь, в технополисе востребованы специалисты в сфере автоматизации, проектирования, приборостроения, робототехники, информационных технологий. Во время службы операторы научных рот будут заниматься научно-исследовательской деятельностью.

В 2024 году операторами научных рот было подготовлено более 350 статей, получено три патента на изобретения, 21 свидетельство о государственной регистрации на программный продукт и 82 удостоверения на рационализаторские предложения.

Результаты своей работы операторы регулярно представляют на крупнейших выставках, в том числе на экспозиции Международного военно-техническом форума "АРМИЯ", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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