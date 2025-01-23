Евросоюз собрался обойти Тайвань и США в сфере полупроводниковых технологий

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В настоящий момент полупроводниковые чипы являются одной из основных технологий, стимулируя прогресс во многих отраслях. С ожидаемыми продажами, достигающими поразительных цифр, и значительными сдвигами в технологических процессах, следующие несколько лет обещают стать переломными для полупроводниковых компаний-производителей.

Прекрасно понимая, что Азия и США ежегодно в геометрической прогрессии увеличивают возможности полупроводниковой электроники, Европейский союз предпринимает собственные шаги по развитию сектора полупроводниковых чипов, финансируя передовую платформу проектирования. В ЕС начали понимать, что наступают времена, когда просто взять и купить нужный товар за рубежом, не всегда возможно.

Университет Тампере, расположенный на юге Финляндии, вместе с 11 другими партнерами из различных европейских НИИ и университетов получил 24 миллиона евро на реализацию инициативы в области полупроводников.

Финская пресса:

Этот проект является ключевым элементом более широкой программы ЕС «Чипы для Европы», которая направлена на позиционирование ЕС как мирового лидера в области полупроводниковых технологий.

То есть, европейцы решили обойти США и страны Юго-Восточной Азии в плане создания передовых полупроводников.

Интегрируя широкий спектр инструментов и услуг, платформа стремится сделать проектирование полупроводниковых чипов более доступным для стартапов, малых и средних предприятий (МСП). Для многих небольших компаний с талантливыми сотрудниками затраты и сложность инструментов проектирования чипов всегда были препятствием для входа в этот рынок. Новая финансируемая ЕС платформа, как утверждается, решает эти проблемы, предлагая доступность к передовым инструментам, позволяя компаниям экспериментировать и внедрять инновации в разработку чипов.

При этом в Европе не говорят о том, как обстоят дела с энергоносителями, цены на которые для европейских компаний становятся всё выше. Производство полупроводников - энергоёмкий процесс, а потому конкуренция в этом плане, например, с США может оказаться заведомо проигрышной, особенно при учёте того, что США при Трампе могут объявить Европе торговую войну, введя крупные пошлины. Но европейцы преисполнены оптимизма.