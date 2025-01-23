Остановить войну трудно (Foreign Affairs, США)

Foreign Affairs: Трамп столкнется с большими проблемами на Украине и в Газе

Трамп обещает добиться урегулирования двух острейших конфликтов — украинского и ближневосточного, пишет Foreign Affairs. В случае успеха он может рассчитывать сразу на две Нобелевских премии мира — однако успех вовсе не гарантирован.

Гидеон Роуз (Gideon Rose)

Сможет ли Трамп добиться реального урегулирования на Украине и в Газе?

Прекращение военных действий на Украине и в Газе стоит во главе внешнеполитической повестки президента Дональда Трампа. Многие ожидают, что новая администрация изменит американскую внешнюю политику по обоим направлениям. Она вполне может попытаться это сделать. Но если Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху откажутся сотрудничать с Трампом, он будет вынужден вернуться к политике администрации Байдена на обоих театрах военных действий, потому что американские интересы и геополитические реалии не меняются по итогам голосования.

Участники дискуссий часто смотрят на войны через призму морали, права или справедливости. Но в основе всего этого лежат интересы, сила и власть. Всякая война начинается с разных точек зрения на соотношение сил враждующих сторон. Каждая из этих сторон считает себя достаточно сильной, чтобы добиться важных целей посредством оружия. Поле боя проверяет это соотношение сил, ситуация проясняется, и разные точки зрения начинают сближаться. Когда обе стороны приходят к согласию в вопросе соотношения сил и обозначают свои амбиции, начинается завершающий этап конфликта.

На Украине и в Газе со временем многое стало намного понятнее: какой военной мощью и экономическим потенциалом обладают воюющие коалиции, насколько легко и просто этот потенциал можно превратить в реальную силу, какова вероятность применения этой силы на поле боя, и чего там можно добиться, а чего нельзя. Такая появляющаяся ясность поможет в новом году добиться урегулирования в обоих вооруженных конфликтах на основе реалистичной оценки того, какие цели важнее всего для каждой из сторон, и что они могут себе позволить. Но насколько прочным и долгим будет урегулирование, и принесет ли оно мир или просто обозначит перерыв в боевых действиях — это будет зависеть от деталей.

У США есть три основных интереса в идущей в Европе вооруженной борьбе: спасти Украину, защитить Европу и остановить Россию. Посредством приемлемого урегулирования сегодня можно добиться солидных, хотя и ограниченных результатов по всем трем направлениям — если только послевоенная Украина получит надлежащие гарантии безопасности и финансовую поддержку.

В ближневосточном конфликте у США тоже есть три основных интереса: защитить Израиль, остановить Иран и сохранить возможность существования Палестины. Достижение двух первых целей сегодня кажется возможным. Но добиться третьей цели, без которой невозможны долгосрочный региональный мир и стабильность, будет намного сложнее. Для этого потребуется выйти за рамки достигнутого недавно соглашения о прекращении огня и найти пути, чтобы со временем покончить с израильской оккупацией Газы и Западного берега.

Администрация Трампа должна добиваться мира в обоих регионах. И у нее есть реальный шанс получить не одну, а две Нобелевские премии, если она сделает это. Однако действовать надо осторожно, поскольку у всех остальных участников этого эндшпиля есть собственные планы и цели, и против мира они будут бороться так же решительно, как сражаются в ходе военных действий.

Поиск компромиссов

Российская военная операция на Украине, начатая в феврале 2022 года, стала потрясением из-за своих масштабов. <…> Соединенные Штаты и Европа в ответ помогли Киеву продолжить борьбу, дав ему возможность наносить ответные удары и вернуть часть утраченных территорий. Затем конфликт перерос в тяжелую войну на истощение. Стороны несут огромные людские и материальные потери. Украина и ее сторонники сделали ставку на то, что в какой-то момент Путин устанет от таких усилий и решит сократить потери. Однако он держится и проявляет упорство в надежде на то, что воля другой стороны будет сломлена раньше. Сейчас шансы Путина в этой игре выглядят неплохо, и вопрос в том, что будет дальше.

Трамп вел свою избирательную кампанию, обещая быстро прекратить этот конфликт. Большинство наблюдателей и аналитиков полагает, что это подразумевает усилия по проведению переговоров и заключению договоренности, которая позволит каждой из сторон сохранить ту территорию, которую она в настоящее время контролирует. (По этой причине осенью и зимой боевые действия ведутся очень интенсивно.) Украине и большинству ее сторонников ненавистен такой замысел, так как это станет для России вознаграждением, и она отнимет у Украины значительную часть ее земель. Очень многие надеялись увидеть совсем другой результат. Но такая сделка на сегодня является лучшей из всех имеющихся плохих альтернатив. И если ее правильно выстроить, она может в достаточной степени удовлетворить интересы всех сторон, чтобы ее приняли. <...>

Урегулирование с сохранением существующей линии соприкосновения может стать компромиссным вариантом. Россия получит возможность контролировать пятую часть Украины, а остальная ее часть будет жить дальше, строя собственное независимое будущее. Главное — сделать так, чтобы остальная Украина обрела безопасность и помощь, и могла жить спокойно после прекращения боевых действий. Такие озабоченности можно снять надежными послевоенными гарантиями безопасности, и администрация Трампа должна на этом настаивать. Ужасной иронией станет то, что конфликт, в процессе которого Финляндия вступила, наконец, в НАТО, приведет к финляндизации другой, намного более крупной соседки России на юге.

В случае такого урегулирования Европе будет противостоять хорошо вооруженный противник, имеющий опыт успешных завоеваний. Но она также получит запас времени на то, чтобы расширившаяся и получившая заряд энергии НАТО перевооружилась и подготовилась к долгосрочной перспективе. А к тому времени, как Россия восстановит силы, НАТО может стать намного сильнее, сохранив свой потенциал сдерживания. <…>

С учетом всего того, что известно о соотношении сил и о решимости задействованных сторон, урегулирование, ведущее к окончанию боевых действий, к отмене санкций и одновременно к недопущению новых нападений, а также позволяющее по-настоящему независимой Украине начать жизнь с чистого листа, будет служить американским, европейским и даже украинским интересам. И это даже в том случае, если по результатам урегулирования Россия получит контроль над отнятыми у Украины территориями и избежит ответственности за свои военные действия.

Хорошие ставки?

Атака ХАМАС 7 октября тоже стала потрясением — в большей степени не из-за намерений напавшего, а из-за ее масштабов и успеха. Она стала серьезным вызовом не только для Израиля, но и для регионального, а также мирового порядка. Израиль начал охоту на нападавших, а США оказали ему поддержку. Когда ХАМАС решил уйти под землю и спрятаться среди мирного населения в Газе, Израиль начал его преследовать, сравнивая с землей территории и уничтожая население, чтобы добраться до врага. Издержки и противоречия боевых действий в Газе увеличились, а Израиль вдобавок вступил в противоборство с "Хезболлой" и Ливаном. Тогда администрация Байдена попыталась приструнить своего партнера и убедить его дать согласие на прекращение военных действий. Но правительство Нетаньяху продолжало давление, игнорируя всех критиков и уничтожая врагов. Оно сделало ставку на то, что жестокая демонстрация эффективной и беспощадной силы с лихвой компенсирует утрату мягкой силы, а в таком страшном регионе может даже стать своеобразной формой мягкой силы. Похоже, это была верная ставка.

В Газе Израиль нейтрализовал ХАМАС, и теперь эта группировка уже не в состоянии представлять серьезную угрозу его безопасности в обозримом будущем. В Ливане Израиль обезглавил "Хезболлу", уничтожив ее руководство и оружие, и существенно ослабив угрозу с севера. Израиль убивает высокопоставленных иранских руководителей за рубежом, уничтожает системы ПВО внутри Ирана. Он успешно отражает ответные удары Ирана, демонстрируя способность и готовность атаковать Тегеран снова и снова, когда сам того пожелает. Внезапное падение режима Асада в Сирии стало еще одним ударом по Исламской Республике, которая сегодня существенно ослабла. Все это изменило баланс сил в регионе, существенно подорвав влияние Ирана и установив господство Израиля. Эту ситуацию можно закрепить прочным урегулированием, которое положит конец боевым действиям.

На прошлой неделе в Газе начало действовать соглашение о прекращении огня. Оно предусматривает остановку военных действий и возвращение оставшихся заложников. Это очень важный первый шаг в данном процессе. Но если не будет других шагов, тлеющие угли конфликта уже очень скоро вспыхнут вновь. Поэтому главная задача сейчас — сохранить перемирие и добавить к этому соглашение о стабилизации послевоенной Газы. Свой вклад в эти усилия могут внести страны Северной Африки, восточной части Средиземного моря и Персидского залива. Это, в свою очередь, создаст условия для заключения соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Такая сделка станет переломным моментом для региона в целом.

Администрация Байдена приложила немало усилий, чтобы начать этот процесс в 2024 году. Но сделать это ей было трудно, потому что ХАМАС упорствовал, а уступки со стороны Израиля, которые были необходимы на более поздних этапах данного процесса, потребовали бы от Нетаньяху разрыва с наиболее экстремистской частью его политической коалиции, чего он делать не хотел. Продержавшись до появления в Вашингтоне новой, более дружественной по отношению к нему администрации, израильский лидер согласился идти вперед, и теперь администрация Трампа начинает пожинать плоды усилий администрации Байдена.

Тлеющие угли будущей войны

Оба вышеуказанных урегулирования были бы достойны Нобелевской премии, и администрации Трампа следует побороться за них. Сейчас можно выработать приемлемые договоренности, чтобы прекратить конфликты в Европе и на Ближнем Востоке, а потом двигаться вперед к новым структурам региональной безопасности. Важнейший вопрос заключается в том, захотят ли этого Россия и Израиль.

Сделка, в рамках которой будут отменены антироссийские санкции, а Россия сохранит контроль над большей частью Донбасса, оставив в покое остальную Украину, должна быть приемлема для Москвы — если, конечно, ее истинной целью в этом конфликте не является полное подчинение Украины. На переговорах по урегулированию Москва может потребовать не только полного контроля над пятой частью украинской территории, которой овладела ее армия, но и опосредованного контроля над остальной ее частью. Если она выдвинет такое требование, США и Европе придется выбирать: принять эти условия и практически признать свое поражение, или и дальше поддерживать Украину в военных действиях с наступающей Россией. Иными словами, самым существенным препятствием на пути к достижению договоренности может стать объем путинских требований к послевоенной Украине. Если Россия будет упорствовать, а администрация Трампа не захочет мириться с унижением, Белый дом вполне может оказаться в такой ситуации, когда ему придется проводить в отношении Украины политику Байдена, делая это намного дольше, чем он ожидал. В действительности это, пожалуй, наиболее вероятная перспектива на текущий год, причем не самая плохая. Потому что это лучше, чем отвратительная сделка на условиях Москвы (этот вывод наглядно показывает, насколько "дороги" автору Украина и жизни ее военнослужащих, — прим. ИноСМИ).

Между тем, в Газе дипломатическим и стратегическим успехом для всех заинтересованных сторон станет урегулирование, ведущее к прочной послевоенной стабильности в регионе, новый раунд мирных переговоров и создание американо-израильско-саудовской коалиции, которая позволит результативно сдерживать Иран. Но чтобы добиться этого, даже в условиях достигнутого прекращения огня, потребуется переговорный героизм уровня Киссинджера и непростые компромиссы всех сторон. Сторонники жесткой линии в кабинете Нетаньяху, такие как министр финансов Бецалель Смотрич, уже выразили резкое несогласие с курсом на предоставление палестинцам на Западном берегу и в Газе шанса на будущее самоопределение и независимость. Однако надежда на такой курс просто необходима для достижения крупного регионального соглашения о мире. Поэтому со временем непременно встанет вопрос о том, насколько масштабное и прочное урегулирование нужно Нетаньяху, и чем он лично готов рискнуть ради его достижения. Если он не решится на большие перемены, не захочет заниматься реальным миротворчеством, администрации Трампа опять придется проводить по отношению к Иерусалиму такую политику, которая будет в большей степени похожа на байденовскую. Все дело в том, что без послевоенного продвижения к деколонизации оккупированных территорий вся эта операция в Газе станет в итоге бесполезным занятием огромного масштаба, которое израильтяне уже называют "стрижкой газона".

Возможно, мы наблюдаем приближение завершающего этапа вооруженных конфликтов на Украине и в Газе. Приемлемое урегулирование, отвечающее коренным интересам воюющих сторон, возможно. По крайней мере, это будет лучше, чем продолжение боевых действий. Но пока непонятно, захотят ли находящиеся у власти политики взяться за это трудное дело, или они будут и дальше играть в азартные игры, сделав ставку на победу на поле боя.