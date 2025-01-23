Надежда и скептицизм: Зеленский говорит, что Трамп может поспособствовать "справедливому миру" (The Guardian, Великобритания)

Guardian: Трамп прекратит помощь Украине как нежелательное наследие Байдена

Мнения украинцев об обещании Трампа прекратить конфликт разделились, пишет Guardian. Многие скептически относятся к его заявлениям, другие надеются, что он "на это способен". Однако и те, и другие сходятся во мнении, что Трамп прекратит военную помощь Украине как нежелательное наследие Байдена.

Люк Хардинг (Luke Harding)

Кое-кто в Киеве считает предложенную президентом США сделку нереалистичной, а другие уверены, что он поможет положить конец конфликту

Во вторник жители Киева выразили разом надежду и скептицизм по поводу того, что Дональд Трамп может положить конец вооруженному конфликту с Россией, а Владимир Зеленский назвал президента США “решительным” лидером, который установит “справедливый мир”. В инаугурационной речи Трамп назвал себя “миротворцем”, который не станет втягивать США в разрушительные иностранные войны, но Украину при этом не упомянул и не объяснил, как убедит Владимира Путина начать переговоры спустя без малого три года после начала полномасштабной спецоперации. Позже, выступая перед журналистами в Белом доме, он предположил, что прекращение боевых действий отвечает интересам обеих сторон. “Путин разрушает Россию. Он должен заключить сделку. Зеленский хочет заключить сделку”, — сказал Трамп.

На следующее утро собравшиеся у станции метро "Лукьяновская" в Киеве украинцы рассказали, что им тревожно от того, что будет дальше. За их спинами виднелся разрушенный фасад офисного здания и поврежденный филиал первого в украинской столице McDonald's. “Я думаю, что сделка нереалистична. Трамп — мастер говорить, — сказала 23-летняя работница магазина по имени Валерия. — Он обещал положить конец конфликту за 24 часа. Этого не произойдет. Мои друзья поделились 50 на 50: одни думают, что он может что-то сделать, другие — что нет”.

“Я смотрел инаугурацию по телевизору. Трамп произвел на меня впечатление. Боевые действия нужно остановить, — сказал бывший физик, сейчас пенсионер Николай, который раньше жил в Нью-Йорке и несколько раз видел Трампа возле одноименной башни. — Думаю, он действительно на что-то способен. Добился же он прекращения огня в Израиле и Газе”. Ученый предложил заморозить текущую линию фронта на время начала дипломатических переговоров. Неясно, согласится ли Зеленский на такой план или возможные требования России, включая отказ Украины от вступления в НАТО и потерю территорий. “Мы должны прийти к соглашению. Неважно, каким образом”, — подытожил Николай.

Зеленский приветствует возвращение Трампа в Белый дом и в понедельник поздравил его, добавив: “Объявленная им политика "мир через силу" предоставляет возможность укрепить американское лидерство и достичь долгосрочного и справедливого мира". Украина надеется на “взаимовыгодное сотрудничество”. Его восторженные комментарии звучат на фоне обострения отношений между Киевом и администрацией Байдена. Украинские чиновники заявили, что бывший президент проводил чрезмерно осторожную политику урегулирования кризисов, а военная помощь направлялась слишком поздно и в недостаточных количествах, чтобы победить Россию. Официальные лица США, тем временем, отвергали просьбы Зеленского как нереалистичные.

Пока нет никаких признаков того, что Трамп ответит взаимностью на дипломатические заигрывания со стороны Зеленского. “Не думаю, что Трамп хочет его видеть. Он не пригласил Зеленского на инаугурацию, — сказала выпускница вуза Анна Федоровна. — Возможно, Трамп сможет найти выход. По крайней мере, он готов говорить с Путиным, чего Байден не делал. Надеюсь, появится хоть что-то позитивное”.

Украинская журналистка Кристина Бердынских слушала речь Трампа в прокуренном баре в центре Киева. “В ней не было ничего об Украине. Единственными затронутыми внешнеполитическими темами были Панама, Мексика и Марс, — сказала она. — Трампа не слишком заботит Украина. Нашей главной задачей в будущем станет удержать его внимание”. По словам Бердынских, обещание Трампа нарастить разработку нефтяных и газовых скважин в США стало хорошей новостью для Украины. Это приведет к снижению цен на российскую нефть, которую разошлют по всему миру с помощью теневого флота, а вырученные деньги пустят на финансирование масштабной военной экономики. “Вряд ли Трамп подарит Путину Украину. Это выставит Америку слабой”, — сказала журналистка.

Антон Геращенко, обозреватель и бывший советник правительства, сказал, что Трамп хочет скорейшего окончания конфликта, чтобы Украина стала “внутренней” проблемой Европы. По его словам, основные интересы президента США сосредоточены на американском континенте и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. “На сегодняшний день стратегическая неопределенность сохраняется”, — сказал он.

Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлогг предположил, что стороны могут достичь соглашения за 100 дней. При этом он отменил запланированную на начало января поездку в Киев. Мало кто из украинцев считает эти временные рамки реалистичным. Более вероятно, по их мнению, что Трамп прекратит военную помощь Украине как нежелательное наследие Байдена.

Путин, в свою очередь, готовности к компромиссам не демонстрирует. Его требования включают присоединение четырех регионов Украины, включая пока неподконтрольные ему районы, и замену правительства Зеленского нейтральной администрацией. Тем временем на поле боя российские войска продвигаются наиболее быстрыми с 2022 года темпами.

“Не думаю, что Путин остановится, — сказал пенсионер Петр Григорович, добавив, что в субботу в шесть утра его разбудил сотрясший квартиру взрыв. — Несмотря на это, небольшая надежда есть. Я хочу, чтобы боевые действия закончились. Погибло так много мирных людей”.