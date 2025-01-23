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ТАСС

Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия Украине

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Погрузка передаваемого Соединенными Штатами предназначенного для Украины вооружения в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Довер (США), 19.08.2022
Погрузка передаваемого Соединенными Штатами предназначенного для Украины вооружения в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Довер (США), 19.08.2022.
Источник изображения: Cydney Lee / министерство обороны США

Президент США сообщил, что его администрация изучит этот вопрос

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Украине. Во время общения с журналистами в Белом доме во вторник он также выразил надежду на то, что его контакт с российским лидером Владимиром Путиным состоится "очень скоро".

Трампу был задан вопрос о том, продолжит ли новая американская администрация поставки оружия Киеву, или же она рассматривает возможность полного их прекращения. "Мы изучим этот [вопрос]. Мы на связи с [Владимиром] Зеленским. Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет", - заявил республиканец, который в понедельник был приведен к присяге в качестве 47-го президента США.

Американский лидер изложил позицию, согласно которой европейские страны должны существенно увеличить расходы на поддержку Киева. "Их это касается в большей степени, чем нас. Между нами океан", - продолжил Трамп, приведя данные, согласно которым США при администрации его предшественника Джо Байдена потратили на эти цели на $200 млрд больше, чем ЕС. "Евросоюз должен сравняться", - утверждал он, повторив также тезис о том, что страны НАТО должны увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП.

Президент РФ неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта. 

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Путин Владимир
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