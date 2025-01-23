Известная боевая машина огнеметчиков БМО-Т может стать хорошим тяжелым БТР

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В России на платформе Т-72 давно уже создана боевая машина огнеметчиков БМО-Т, которая с минимальными доработками могла бы стать тяжелым бронетранспортером. Известно, что этот образец, обладающий солидным танковым бронированием, с собственным экипажем в два человека может брать на борт еще 7 мотострелков.

К слову, такой десант и у БМП-2. У БМП-3, если не считать расположенных впереди двух пулеметчиков, за башней умещается 5 бойцов. У БМД-4М вместимость всего 7 человек, из которых трое - экипаж. У колесного БТР-82А десант также 7 военнослужащих.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Что же касается БМО-Т, когда пишут о его вместимости, то упоминают, что внутри также помещаются три десятка (!) ручных реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель", от которых в варианте бронетранспортера можно, наверное, избавиться.

БТР и БМП с задним расположением двигателей обычно критикуют за усложненную высадку. Бойцы, участвующие в специальной военной операции, давно решили эту проблему- на их бронированных самоделках, которые создаются на базе танков, в корме устанавливается некое подобие горки, скатываясь с которой пехотинец не испытывает трудностей.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Дополнительной защитой для такого средства доставки личного состава станут многослойные "мангалы", средства РЭБ, вынесенные наружу дымовые гранатометы, а также дистанционно-управляемые пулеметы.

Лев Романов