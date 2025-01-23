В НИЦ "Планета" рассказали об особенностях ГИС "Арктика-М"

Как сообщили в научно-исследовательском центре, геоинформационная система передает потребителям информацию с метеоспутников за считаные минуты

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Геоинформационная система "Арктика-М" позволяет доводить спутниковую информацию о погодных условиях до потребителей за 10-12 минут после приема и обработки. Об этом сообщили ТАСС в Научно-исследовательском центре космической гидрометеорологии "Планета" (НИЦ, входит в Росгидромет).

"Информация с космической системы "Арктика-М" доводится НИЦ "Планета" до потребителей в течение 10-12 минут после приема данных и их обработки", - говорится в сообщении.

В "Планете" рассказали, что на основе данных космической системы "Арктика-М" выпускаются различные информационные продукты по параметрам атмосферы и поверхности - в них, в частности, отражены данные о характеристиках облачного покрова, опасных метеорологических явлениях, температуре поверхности океана, ледовой обстановке, дрейфе льда, снежном покрове, пожарной обстановке, пыльных бурях. Эта информация необходима для подготовки прогнозов и обеспечения полетов авиации, отметили там.

В состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" на сегодняшний день входят два аппарата, запущенные в 2021 и 2023 годах. Предполагается, что полностью группировка будет развернута к 2031 году - тогда она составит четыре спутника. В НИЦ отметили, что эксплуатация четырех спутников "позволит реализовать непрерывную съемку с частотой 15 минут территории севернее 60° северной широты с двух ракурсов, а также производить учащенную съемку с периодичностью 7,5 минут".

Об аппаратах "Арктика-М"

Гидрометеорологические спутники "Арктика-М" созданы на базе унифицированной платформы "Навигатор" производства НПО им. С. А. Лавочкина. Спутники обеспечивают круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. Кроме того, спутники способны ретранслировать сигнал от радиобуев международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.