Киевский торг: ВСУ планируют очередное наступление в Курской области

Делая ставку на активизацию боевых действий, противник рассчитывает на территориальный размен либо на срыв потенциальных переговоров, полагают эксперты

Вооруженные силы Украины собирают боеспособные резервы в районе Суджи, намереваясь предпринять попытку наступления, рассказали «Известиям» источники. Так подразделения теробороны противник заменил на штурмовые бригады. Он весь январь пытается прощупать нашу оборону, но безуспешно, отмечают военные эксперты. Политологи уверены, что возможное наступление ВСУ в Курской области может иметь своей целью срыв потенциальных переговоров и демонстрацию западным спонсорам необходимости дальнейшей военной поддержки Киева. Что происходит в Суджанском районе и какие действия ВСУ могут там предпринять в ближайшее время — в материале «Известий».

Что происходит в Судже

ВСУ в Судже формируют ударную группировку для попытки очередного прорыва, рассказали «Известиям» источники.

По словам собеседников, за последние дни в район Суджи были переброшены десятки единиц бронетехники (танки, БМП и БТРы), а подразделения теробороны были заменены на штурмовые бригады. Со вчерашнего дня ВС РФ наносят огневое поражение артиллерией и авиацией этой группировке.

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Попытки улучшить свое тактическое положение на курском плацдарме противник не прекращал с осени, отметил в разговоре с «Известиями» председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов.

— Но на суджанском направлении действительно уже несколько недель наблюдается повышенная активность противника, — уточнил он. — ВСУ уже предпринимали попытки прощупать нашу оборону. Первый раз били в сторону Большого Солдатского в начале января. Всё безуспешно, но противник и не вводил туда свои основные силы, это была «проба пера». Поэтому в ближайшие дни или недели есть вероятность, что он попробует еще раз. Об этом свидетельствует и то количество сил, которое он сосредоточил в Курской области. Оно достаточно значительное.

По словам эксперта, наши ВКС, артиллерия и беспилотные подразделения сейчас наносят существенный ущерб противнику.

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Вторая попытка проверить нашу оборону была три дня назад, рассказал «Известиям» военный эксперт Геннадий Алехин.

— Со стороны Суджи в сторону Сумской области ведут две главные асфальтированные дороги. Одну мы контролируем полностью, вторую — частично. Поэтому противник все свои усилия сосредотачивает на переброске своих боеспособных подразделений со стороны Сумской области. Если в январе в боях с украинской стороны участвовали в основном тероборонщики, которые понесли большие потери, то сейчас начали посылать в бой именно подготовленные штурмовые подразделения, которые главком Сырский долгое время держал в резерве, — объяснил он.

По его мнению, сейчас главная задача украинских боевиков — установить огневой контроль по дороге Рыльск, Льгов, Курск и как можно ближе выдвинуться к Курской атомной электростанции.

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Как объяснил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин, раз гражданские люди уже знают об этом, значит, и наше командование видит, что ВСУ стягивают свои резервы в эту область. Поэтому оно принимает необходимые меры, чтобы прорыва не произошло.

— Сейчас ВСУ кладут своих людей десятками без жалости. Уже больше 52 тыс. уложили в Курской области и потеряют еще больше. Это влияет и на специальную военную операцию. Они убирают людей с краматорского направления, ослабляя там фронт. Или запорожского, херсонского. А наши движутся там вперед благодаря этому, — подытожил он.

Экономические и политические причины курской операции ВСУ

Украинская сторона хочет показать, что может захватить территорию в Курской области и удерживать ее, для того чтобы торговаться на переговорах, если они будут, считает Виктор Литовкин. Но наши менять Курскую область на какой-нибудь район Харьковской области не собираются и не будут этого делать.

— Противник искренне считает, что это его основная переговорная позиция, и он ее пытается укреплять. А геополитическая ситуация поменялась коренным образом — в лучшую или худшую сторону для нас, пока непонятно. Но Трамп вчера стал полноправным президентом Америки, и какие будут его дальнейшие действия, пока непонятно. А для Киева это время возможностей что-то изменить в свою пользу на возможных мирных треках, которые будут, — подчеркнул Роман Шкурлатов.

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Есть и экономические причины. Так, на границе Суджанского района и Сумской области находится газоизмерительная станция, — уточнил Геннадий Алехин.

— С 1 января мы не подаем газ оттуда, а как будет дальше, никто не знает, — как закончатся переговоры и какие решения будут приняты. Но, видимо, на всякий случай Зеленский пытается держать такой козырь в рукаве — торг по поводу этого вентиля.

Как влияет приход Трампа на ситуацию на Украине

Политические эксперты считают, что возможное наступление ВСУ в Курской области может иметь целью срыв будущих переговоров и демонстрацию западным спонсорам необходимости дальнейшей военной поддержки Киева.

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С учетом непримиримой позиции Зеленского от киевского режима можно ожидать продолжения эскалации, сказал «Известиям» политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.

— Приход Трампа — плохая новость для Зеленского, начиная от личных взаимоотношений между ними и заканчивая геополитическими предпочтениями Трампа: главная проблема для него — Китай, — заявил он.

Зеленский может пребывать в иллюзии, что действия боевиков ВСУ в Курской области укрепят его переговорные позиции, однако в реальности он не будет стороной переговоров, заявил «Известиям» политолог Александр Асафов.

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Западные страны уже не воспринимают его всерьез на фоне военных неудач. Поэтому для киевского режима важна медийная сторона вопроса. Он хочет показать, что еще способен вести боевые действия. В том числе для этого боевики ВСУ прибегают к террористическим методам и убийствам мирных жителей, подчеркивает эксперт.

— С точки зрения международного права воспринимать Зеленского нельзя никак, кроме как военного преступника, — сказал Александр Асафов.

Сколько уничтожено техники в Курской области за неделю

Группировка войск «Север» ВС РФ за неделю с 14 по 21 января нанесла поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ.

Кроме того, 17 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин, которой противник пытался остановить наступление российских войск на курском направлении и вырваться из зоны блокирования.

БМП М-2 Bradley производства США Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

За этот же период потери ВСУ составили более 2270 военнослужащих, уничтожены 11 танков, в том числе Abrams, 12 бронетранспортеров, 58 боевых бронированных машины, 118 автомобилей, 19 артиллерийских орудий, 18 минометов, четыре боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, гаубица М777, три станции радиоэлектронной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также два склада боеприпасов и пять пунктов управления БПЛА.

В целом освобождены 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой противником в августе прошлого года территории Курской области (1268 кв. км).

Юлия Леонова

Кирилл Фенин

Андрей Федоров