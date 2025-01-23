Зе-стратегия военных ошибок: риски и угрозы, с которыми Украина начала 2025 год (Украiна молода, Украина)

УМ: ошибки политики Зеленского погубят Украину

Грабли, которые киевская власть неустанно привязывала к своим ногам, похоже, будут бить украинцев по голове и в 2025 году, пишет "Украина молодая". В тылу царит тотальная коррупция. А на фронте неподготовленных и немотивированных бойцов бросают в прямо в мясорубку сразу после позорной мобилизации.

С чего, кроме инаугурации президента США Дональда Трампа, начали мы новый год?

В 2023 году грабли, которые власть неустанно привязывала к своим ногам, больно ударили украинцев по голове в 2024 году и, похоже, будут бить и в дальнейшем 2025-м.

"Оказалось, что, пока мы воюем с Россией на фронте, наша власть построила у нас в тылу: позорную мобилизацию, тотальную коррупцию, наезды правоохранителей на бизнес, уничтоженную свободу слова, — все это признаки нашей сегодняшней жизни, — заявил журналист, офицер ВСУ Дмитрий Гнап. — Путину не надо навязывать „русский мир“ на Украине, потому что он уже здесь. Просто „русский мир“ сегодня одет в вышиванки и свитшоты с трезубцами".

Точка неопоры

Поэтому еще раз: президент и его окружение упорно искали победы. В этих поисках уволили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и весь его Генштаб. Фундаментальная ошибка.

Но большинство поверило президенту, и он взял на себя ответственность за последующее развитие событий.

Позже мы оценили этот непродуманный шаг Верховного главнокомандующего как стратегическую ошибку. Она запустила цепочку событий, которые в корне изменили политику управления войной.

Валерий Залужный и его команда выполняли роль последней системы сдерживания и противовесов команды Банковой.

В то же время президент Владимир Зеленский занимался внешней политикой поддержки Украины. Его ли это заслуга или нет, но была создана западная военная коалиция союзников, "Рамштайн" во главе с министром обороны США, планировочные штабы и учебные центры в странах НАТО, где прошли подготовку более 100 тысяч украинских солдат и офицеров.

Американский Конгресс и европейские союзники наращивали и вкладывали средства в войну против России и оказывали гарантированную поддержку государственному бюджету. При падении национального ВВП в 28-30% в 2022 году эта поддержка нивелировала внутренний экономический и социальный кризисы.

А НАТО поменяло свою стратегическую функцию. Провластные аналитики приписывают эту заслугу Владимиру Зеленскому. Мол, благодаря его непрерывным штурмам, Альянс провел молниеносную реинкарнацию и из полусонного бумажного тигра, политико-бюрократического клуба он начал трансформироваться в центр военного планирования, который все больше втягивается в войну на Украине.

Правда, мы видим, что этот процесс пробуждения до сих пор идет медленно: недостаточно, слабо, оглядываясь на Кремль и испуганно дыша. И сегодня уже не имеет значения, понимал ли Зеленский нереальность того, что НАТО с Байденом включат Украину в структуру альянса хотя бы на минимальном уровне. То есть хотя бы предоставить приглашение.

Контрнаступление неудачной политики

Пока Валерий Залужный и его Генштаб стояли у пульта планирования и управления боевыми действиями, по традиции некоторое время на Украине существовали два лидера — президент и главком.

Его рейтинг сравнялся с рейтингом ВСУ, а уровень доверия к главе государства не выходил за пределы прошлых избирательных цифр.

Однако, возможно, неподготовленное контрнаступление 2023 года было политическим решением, поэтому и стало военным провалом. Президента убедили, что это ошибка Залужного и его генералов. Удобная позиция.

Экс-главарь взял на себя ответственность. Выступил с новыми стратегией и тактикой маневренной, высокотехнологичной, удаленной войны в условиях истощения врага. Но было уже поздно.

Какое-то неизвестное нам окружение президента убедило последнего, что окопная война, затяжной тупик в ней является едва ли не предательством, потому что Украина способна нанести России серьезное военное поражение.

И, неоднократно погружаемый в теплую ванну недостоверной информации, президент Зеленский после освобождения Залужного снова требовал наступать, наступать, наступать.

Также мы не исключаем, что эффективные менеджеры президента и военно-политические советники убедили его в необходимости управления войной из единого центра. С Банковой. К тому времени все инструменты управления войной: оружие, финансы, переговоры, контакты с западными и военными, финансовые потоки и еще сотни важных и крайне необходимых армии позиций — полностью контролировали офис президента. Или Министерство обороны, как своеобразный филиал Банковой. Президент Украины был убежден, что российские вооруженные силы потеряли наступательный потенциал и не способны выдержать контрударов ВСУ, вышколенных в НАТО с лучшим вооружением. Это была ошибка людей, слишком стремительно ставших политиками волей случая и неожиданно оказавшихся втянутыми в континентальную войну с ядерным государством и бывалым российским авантюристом. А еще они совершенно не понимают того, что у лучших инструкторов Америки и Европы нет опыта такой страшной и тяжелой войны. Это был второй неудачный ход.

И третий, который уже невозможно исправить, — полное сосредоточение стратегии управления войны в политическом офисе президента. Людьми, которые одновременно стали своеобразными военачальниками и используют Ставку Верховного главнокомандующего для продвижения собственных, часто рискованных или даже неправильных решений.

В то же время они, по сути, монополизировали внешнеполитическую деятельность, существенно изменив МИД от украинского дипломатического корпуса в воюющий против России инструмент. С использованием существующих механизмов безопасности и других механизмов политико-дипломатической изоляции России. И это можно считать полным провалом.

Также в этот политический центр президента перетекли функции и возможности украинского парламента с монобольшинством. Вместо создания единой антироссийской коалиции сопротивления Путину с естественными союзниками — проукраинской оппозицией — партия президента вступила в сговор с антиукраинской ОПЗЖ — остатками регионалов, не афишируя такое сотрудничество, но сохраняя потенциал "консервов" для последующих политических процессов.

Еще хуже — серьезно были видоизменены функции правительства. Вместо единой команды, которая берет на себя политическую ответственность — правительство расслоилось на отдельные фракции, которые часто действуют вразрез с вызовами и угрозами.

Информационные пузыри

Экономика, несмотря на бравурные заявления, без инъекций союзников, которые и поддерживают довольно умеренный рост ВВП, не в состоянии обеспечить даже минимальные потребности войны и внутреннего развития.

Из-за этого более сотни миллиардов гривен бюджетных расходов на закупку оружия и военного оборудования так и не были использованы в этом году или были распределены на коррупционные "премии" между чиновниками и лицами, близкими к высшим политическим кругам.

Назначение главкомом генерала Александра Сырского — несамостоятельного, без серьезного военного кабинета Генштаба — позволяло принимать любые политические решения и действовать исходя из собственного креатива и своеобразной логики, скорее, как людей гражданских, нежели военных.

Все это сопровождалось информационной поддержкой неизбежной победы, рассказами о грандиозном изготовлении собственных баллистических ракет, новых высокотехнологичных и дальнобойных видов беспилотников, собственных ОТРК, РСЗО и САУ. Одновременно президент жаловался, что из 10 бригад, подготовленных на фронт, только 2 были вооружены нашими западными союзниками.

Потеря Авдеевки не заставила Верховного главнокомандующего пересмотреть стратегию войны с Путиным, войска которого существенно изменили стратегию прорезания украинской обороны и тактику истощения ВСУ на 5-7 направлениях.

Курск как краткосрочная победа

Во второй половине 2024 года президент Зеленский стал меньше говорить о контрнаступлении и военной победе над Россией. Однако продолжал принимать решения в этом направлении.

Непростая и тяжелая проблема — Курская операция. Мы несем там значительные потери, оттягиваем от защиты исконно украинских земель значительные военные ресурсы, не обеспечиваем защиту, например, Сумской области и никак не влияем курской операцией на наступление России на востоке Украины. А они все расширяются.

Эта операция побудила Путина создать 50-60-тысячную военную группировку, привлечь 12 тысяч северокорейских военных. И теперь это все движется к границам Украины.

Да, Курское вторжение ВСУ нанесло удар по амбициям российского президента, показало слабость военной машины России и некоторое время закаляло патриотическое сознание военных и гражданских. Стоят ли те короткие эмоции того состояния, которое есть сейчас, — вопрос риторический.

Сейчас ВСУ под давлением превосходящих сил противника, который использует большое количество артиллерии, авиации и дронов, уже более месяца откатывается назад. Потеряв 40% захваченной территории. И казалось, что изменение ситуации в свою пользу — под вопросом.

Стратегия пассивной обороны и слабые попытки стабилизировать линию Курского фронта фактически превращали сценарий военных действий в тупик для главкома Сырского. Или офиса президента, который, скорее всего, и был главным инициатором и разработчиком плана нападения на Путина и его территории.

Военные эксперты считают, что оставлять такое развитие событий, было бы опасно. Было только два варианта: отступить на линию границы и там глубоко зарыться в фортификации, плотно заминировав 2-3 км территории России. Понимая, что созданная Путиным курская группировка, которая уже закалилась в боях с ВСУ, может стать серьезной военной угрозой для прорыва на Сумщину-Харьковщину.

Недоподготовка неподготовленных

Что касается всего фронта, то надо понять, что через беспилотники и спутники фронт абсолютно прозрачен.

Зато, как оказывается, президент, главком и "дружно назначенный" министр обороны заказали у НАТО 14 новых бригад. Мол, Украина предоставляет людей, а союзники их вооружают до зубов.

Стоимость одной бригады — около одного млрд евро. 80% стоимости — танки, бронетехника и артиллерия партнеров. Французы и Польша согласились. Другие — отказались. В то же время президент Франции Макрон с сентября по октябрь 2024 года, как ему позволили обстоятельства, вооружил украинских бойцов для фронта.

Долгое время нам рассказывали о невероятном успехе. Результат оказался ужасным. Еще до Франции из бригады сбежало 935 якобы добровольцев. Уже во Франции — еще 50. "Анну Киевскую" практически без дронов и обученных операторов сразу бросили в мясорубку под Покровск.

Мы неоднократно спрашивали, есть ли стратегия ведения войны у нашего Верховного главнокомандующего и Генштаба. На "Рамштайн" он ее изложил неожиданно: "Я делаю все возможное, чтобы в этом году эта война достойно могла завершиться для Украины и всей Европы. И я знаю, что я могу рассчитывать на вашу поддержку".

Однако есть ли объективные шансы закончить войну уже в этом году и каким образом, когда, кроме популистского пузыря Трампа, никаких серьезных дискуссий, обсуждения условий завершения войны на Украине в публичном пространстве нет?