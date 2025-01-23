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ТАСС

В США заявили, что Трампу нужна гибкость для урегулирования ситуации на Украине

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Республиканка Элиз Стефаник, выдвинутая Трампом в постпреды США при ООН
Республиканка Элиз Стефаник, выдвинутая Трампом в постпреды США при ООН.
Источник изображения: © AP Photo / Jose Luis Magana

Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник отметила, что опрос об урегулировании конфликта был одним из ключевых в предвыборной кампании президента Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Новому президенту США Дональду Трампу для урегулирования конфликта на Украине потребуется действовать гибко. Об этом заявила кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник.

"Я думаю, что президенту требуется максимальная гибкость для окончательного урегулирования, мирного урегулирования <...>", - сказала Стефаник на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению ее кандидатуры.

Стефаник добавила, что вопрос об урегулировании конфликта был одним из ключевых в предвыборной кампании Трампа. Она заверила, что будет работать на этом направлении.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что РФ учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все для недопущения третьей мировой войны.

Республиканец Трамп вновь вступил в должность главы американской администрации 20 января. 

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