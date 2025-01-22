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Китай допустил использование лазеров вокруг Луны

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Фото: NASA / Unsplash
Фото: NASA / Unsplash.

SpaceNews: Китай допустил использование лазеров для питания аппаратов на Луне

Китай допустил использование окололунных орбитальных лазеров для питания космических аппаратов на поверхности естественного спутника Земли. Об этом пишет издание SpaceNews.

Изучаемая китайской стороной технология предполагает использование лазерных лучей для беспроводной передачи энергии с окололунных спутников на аппараты, находящиеся на поверхности Луны, где затем происходит преобразование света в электричество. Орбитальные спутники, в свою очередь, будут получать световую энергию от Солнца.

Предлагаемая технология позволит обеспечить электрической энергией аппараты на поверхности естественного спутника Земли в условиях лунной ночи, в частности, работу перспективной китайской лунной станции International Lunar Research Station (ILRS), строительство которой должно начаться в третьем десятилетии века.

В октябре замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян заявил, что цель Китая — высадить человека на Луну в 2030 году.

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Страны
Китай
Проекты
Луна
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