Потеря территорий и массовое дезертирство: на Украине задержали генералов ВСУ

Генералов и полковника ВСУ задержали за потерю территорий в Харьковской области

Двое генералов и полковник ВСУ задержаны на Украине - их обвиняют в потере территорий Харьковской области в 2024 году. Также под стражу взят бывший командир обучавшейся во Франции бригады "Анна Киевская", которого подозревают в сокрытии массового дезертирства: по данным украинской прокуратуры, военные при нем "периодически самовольно покидали место службы, затем добровольно возвращались, чувствуя безнаказанность".

Трех высокопоставленных военнослужащих задержали на Украине за потерю территорий в Харьковской области. Как заявили в Государственном бюро расследований (ГБР) страны, речь идет о двух генералах и одном полковнике.

По версии ведомства, их действия привели к вытеснению украинских войск с части территорий Харьковской области в мае 2024 года, а также «потерям личного состава и вооружения, срыву мероприятий по обороне государственной границы в зоне их ответственности».

Личности задержанных ГБР не раскрывает, однако, по данным "Украинской правды", это бригадный генерал Юрий Галушкин, генерал-лейтенант Артур Горбенко и полковник Илья Лапин.

Следствие полагает, что Галушкин «определил для 125-го пехотного полка [ВСУ] оборонительные позиции, не соответствующие его боевым возможностям» и не усилил их другими подразделениями, хотя мог. Кроме того, он совершил и другие ошибки: «не в полной мере уточнил направления главных ударов противника», «не организовал поддержку подразделений бригады артиллерией и воздушными силами» и др.

Генерал-лейтенант Горбенко «недооценил возможности противника», «не обеспечил обустройство позиций боевой охраны», «определял завышенные боевые задачи батальонам» и даже «не обеспечил присутствие всего личного состава бригады, в том числе офицеров на своих позициях».

Наконец, полковник Лапин не организовал оборону населенных пунктов Стрелечье, Липцы и Слобожанское, «не принял мер к прекращению самовольного ухода 12 военнослужащих батальона» и «не выполнил распоряжение командира бригады о восстановлении утраченных позиций».

Как уточнили в офисе украинского генпрокурора, сейчас следствие решает вопрос о вынесении задержанным подозрения в небрежном отношении к военной службе, полковнику также инкриминируют самовольное оставление поля боя.

В соответствии с Уголовным кодексом Украины, всем троим грозит до 10 лет лишения свободы.

"После вручения уведомления о подозрении будет решаться вопрос о применении в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - подчеркнули в офисе генпрокурора.

Массовое дезертирство

Также ГБР сообщило о задержании бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады «Анна Киевская». Его имя также не раскрывается, однако источник издания "Общественное" в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Дмитрии Рюмшине.

Его обвиняют в сокрытии масштабов дезертирства военнослужащих из бригады. По версии ГБР, он "не реагировал на правонарушения в его подразделении, в том числе на самовольное оставление воинской части его бойцами", а также ни разу за 2024 год не направил в органы досудебного расследования данные о подчиненных, совершивших уголовные правонарушения. При этом нижестоящие офицеры подавали ему соответствующие рапорты, которые оставались без движения.

В офисе генпрокурора Украины уточнили, что случаи дезертирства из бригады происходили "во время учений на территории Евросоюза и во время выполнения боевых задач на восточном фронте".

"Некоторые подчиненные периодически самовольно покидали место службы, затем добровольно возвращались, чувствуя безнаказанность за такие действия", - пояснили в надзорном ведомстве.

Теперь Рюмшину могут вынести подозрение по статье украинского УК о бездействии военной власти, совершенном в условиях военного положения. Кроме того, в ходе расследования будет проверена информация о возможных коррупционных схемах в бригаде при отборе военнослужащих для обучения за рубежом и получения взяток за уклонение от службы.

Бригаду Анны Киевской (она названа в честь дочери князя Ярослава Мудрого Анны, ставшей женой французского короля Генриха I. - "Газета.Ru") готовили на территории Франции и Польши, в обучении использовалась западная военная техника, предоставленная Вооруженным силам Украины.

В январе 2025 года журнал Forbes сообщил, что бригада начала распадаться даже до прибытия на фронт: из 5800 военнослужащих около 1700 дезертировали еще во время подготовки. В итоге реальная численность подразделения была существенно ниже списочной. А это привело к разгрому на поле боя под Красноармейском (украинское название Покровск).

Александр Кондратьев