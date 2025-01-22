DE: генерал запаса Гурулев пообещал неминуемый удар России по Британии

Прямой ракетный удар России по Великобритании неизбежен, приводит The Daily Express слова генерала-лейтенанта запаса Андрея Гурулева. Это только вопрос времени и принятия решения, но иначе быть не может: Москва ответит на применение британских Storm Shadow Украиной.

Уилл Стюарт

Конор Уилсон (Conor Wilson)

Российский генерал сделал смелое заявление на российском государственном телевидении в ответ на использование Украиной британских крылатых ракет.

"Неизбежно" то, что Россия нанесет прямой ракетный удар по Великобритании, который "сотрет ее с лица Земли".

Об этом заявил депутат Госдумы от партии "Единая Россия", генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в ответ на вопрос об использовании Украиной крылатых ракет Storm Shadow, переданных ей Великобританией.

В последние дни Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вывести из строя объекты критической инфраструктуры в России с помощью беспилотников.

"Все равно наступит тот рубеж, когда мы жахнем. Он неизбежен. Вопрос просто во времени и в принятии решения. По-другому не получится", – заявил Гурулев.

В конце 2024 года Великобритания разрешила Украине бить ракетами Storm Shadowпо целям на территории России, хотя ранее она могла использовать их только в оборонительных целях.

В ответ на это решение Россия изменила свою ядерную доктрину. В Кремле заявили, что использование британских, американских или французских ракет будет восприниматься как прямое нападение на Россию и может повлечь российский ядерный ответ.

Со своей стороны, Украина старалась экономно расходовать ракеты из-за их высокой стоимости в 760 000 фунтов стерлингов и ограниченных поставок. Украинское руководство пытается использовать их там, где они могут принести максимальную пользу.

"Если на сегодняшний день Британия бьёт по нашей территории своими ракетами с территории Украины – все же понимают, что без [натовских] систем управления и спутниковой навигации они никуда не полетят. Я считаю это прямым поводом для того, чтобы Британия перестала существовать на Земле. Причем не только я так считаю, не только мы так считаем, я думаю, что 80% мира будет хлопать нам в ладоши", – добавил Гурулев.

Гурулев регулярно появляется на государственном телевидении и часто делает смелые заявления о том, как Россия должна реагировать на вмешательство стран НАТО в конфликт на Украине.

ВСУ наносят удары по ключевым объектам российской инфраструктуры: заводам по производству боеприпасов и нефтеперерабатывающими заводам, что приводит к взрывам и пожарам.

В ходе серии атак было запущено не менее 146 беспилотников, а также британские ракеты Storm Shadow и американские ракеты ATACMS на расстояние до 700 миль (около 1127 км) вглубь России.

Министерство обороны России уклонилось от ответа на вопрос о том, какие объекты были поражены, но заявило, что сбило все западные ракеты, выпущенные ВСУ по Брянской области, а также 146 беспилотников за пределами зоны боевых действий. Оно также сообщило, что еще две британские крылатые ракеты Storm Shadow были сбиты над акваторией Чёрного моря.

"Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа", – заявили в оборонном ведомстве.