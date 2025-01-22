Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати.

Daily Express: сделка Трампа и Путина по Украине приведет к мировой войне

Трамп не должен заключать сделку с Путиным, предусматривающую сохранение за Россией бывших украинских территорий, которые она контролирует, пишет Daily Express. Британские пропагандисты пытаются подвести читателей к мысли, что это очень "опасно". Но нормальных доводов не приводят.

Грейс Пирси (Grace Piercy)

Один американский генерал предупредил, что Трампу не следует вступать в сделку с Путиным, потому что это может привести к началу третьей мировой войны.

Дональд Трамп ранее пообещал положить конец вооруженному конфликту на Украине сразу после вступления в должность, позволив Путину сохранить за собой перешедшие под контроль России украинские земли.

Однако Бен Ходжес, в прошлом командовавший американскими войсками в Европе, заявил изданию Sun, что это может усилить Путина и даст ему возможность для новых нападений.

Он предупредил, что Путин может безрассудно отдать приказ о нанесении ракетных и киберударов по территории НАТО, чтобы вывести из строя транспортные коммуникации, необходимые для укрепления обороны Украины.

Генерал Ходжес заявил, что это может побудить другие страны НАТО выступить на защиту Европы от России, и тогда российско-украинский конфликт перерастет в глобальную войну.

Бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси поддержал эту точку зрения, сравнив надежды Трампа на мирные переговоры с политикой умиротворения Гитлера, которую в 1938 году проводил премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен (автор статьи "забыл" упомянуть, что именно Москва тогда предупреждала об опасности такого курса Британии и Франции, — прим. ИноСМИ).

Надеясь избежать войны, Британия позволила Гитлеру беспрепятственно расширить территорию Германии и оставить захваченные земли себе, когда он пообещал, что не будет предпринимать дальнейших попыток аннексии.

Но спустя полгода Гитлер нарушил это обещание и продолжил вторжение в Чехословакию. Вторая мировая война началась через шесть месяцев после этого.

Уилласи-Уилси и генерал Ходжес отметили, что то же самое может произойти в 2025 году, если Путину позволят сохранить украинскую территорию в рамках мирного соглашения. (Очевидно, авторы подобных высказываний, а также цитирующее их британское издание по-прежнему считают беспроигрышным этот избитый прием: сравнить кого-то из действующих политиков с Гитлером. В Рунете над такой демагогией смеялись еще пару десятилетий назад, — прим. ИноСМИ).

Ходжес заявил, что Запад проявляет наивность, веря в то, что Путин не нарушит мирное соглашение и не начнет новое нападение на Украину и другие страны НАТО.

Он объяснил свою точку зрения так:

"У меня есть реальные опасения по поводу переговоров с Россией, и прежде всего, потому что ей нельзя доверять.

Они никогда не выполняли соглашения. А если не будет очень строгого соблюдения и протокола... мы не должны наивно полагать, что Россия будет выполнять все имеющиеся соглашения.

Никто не должен обольщаться, думая, что урегулирование путем переговоров, при котором они прекратят боевые действия и сохранят то, что у них есть … будет означать, что Россия будет счастлива и удовольствуется полученным.

Их цель — уничтожить Украину как государство".

Ходжес и Уилласи-Уилси предупредили, что Путин может использовать Белоруссию и Украину в качестве плацдарма для других вторжений — в Финляндию, Румынию и Польшу (непонятно, почему только в эти страны — могли бы нафантазировать и больше, — прим. ИноСМИ).